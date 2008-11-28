Otoyolda terör pususu: 2 polis şehit

PKK’nın kuruluş yıldönümünde teröristler, İskenderun’un Denizciler beldesinde 2 polisi şehit etti, biri polis 4 kişiyi yaraladı



PKK’lı teröristler dün de İskenderun’un Denizciler beldesine bağlı Bitişik köyünde kan döktü. Amanos Dağı eteklerindeki Bitişik köyü yoluna dün saat 11.30 sıralarında inen PKK’lı 3 terörist, kalaşnikof silahlarla Denizciler beldesi girişindeki Belediye Garajı’nı bastı.

Telefon kablolarını kesen teröristler, garaj bekçisi Yakup Bakır’ı etkisiz hale getirdi. Kamuflaj kıyafetli teröristler, Bakır’ı da rehin alıp ona ait 31 UN 822 plakalı otomobille otoyol turnikelerini üstten gören bir noktaya kadar gitti.

Asıl hedefleri otoyol turnikelerinde denetim yapan polisler olan teröristler, bir fayans deposunu kendilerine siper alarak polislere kalaşnikof silahlarla ateş açtı.

İlk ateş sırasında evli ve 3 çocuk babası trafik polisi İbrahim Darıcı (37) şehit oldu. Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Terörist kurşunlarının isabet ettiği otoyol kenarındaki evde Mehmet Zakir Kaya (58), Fatma Kaya (50) ve 1 yaşındaki Eray Kaya hafif yaralandı.



Özel tim takipte



Amanos dağları civarında devriye gezen Özel Harekât Timi kısa sürede çatışma bölgesine ulaştı ve gasp ettikleri otomobille kaçmaya çalışan teröristlerin peşine düştü. Yaklaşık 2 kilometre süren takip sonunda teröristler otomobili terk edip rehin aldıkları bekçi Bakır’ı da araç içinde bırakarak dağ yolunda yaya olarak kaçtı.

Özel Harekât Timi, teröristlerin terk ettiği otomobildeki bekçiyi arkadan gelen polis ekibine teslim ettikten sonra teröristleri takibe devam etti.



‘İntikamını alacaklar’



Kozu Yaylası bölgesinde yeniden çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle, Özel Harekât Timi’nde görevli polisler Halil Aksak (38) ile İhsan Başez de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aksak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı ve şehit oldu.

Evli ve iki çocuk babası Aksak’ın rehin alınan bekçiyi arkadan gelen polis ekibine teslim eden Özel Harekât’çı olduğu ortaya çıktı.

Bölge, Özel harekat timlerinin yanı sıra komandoların da katılımıyla bölge ablukaya alındı. Hatay Valisi Nusret Miroğlu ve Emniyet Müdürü Osman Çapalı da İskenderun’a gelerek olayla ilgili bilgi aldı.



Miroğlu daha sonra şehit polis Aksak’ın evini ziyaret ederek eşi Eşe Aksak’a başsağlığı dileğinde bulundu. Eşe Aksak, “2 çocuğum var, kızımı da oğlumu da polis yapacağım. Babalarının intikamını alacaklar” dedi.



AKP ilçe başkanının kardeşi



Evli ve 3 çocuk babası İbrahim Darıcı’nın şehit olduğu haberini alan Gaziantep’in Araban ilçesindeki ailesi de yasa boğuldu. AKP Araban İlçe Başkanı Yusuf Darıcı’nın kardeşi olan şehit polisin babası Mustafa ile annesi Hatice Darıcı’nın hacda olduğu öğrenildi.



Şehit polisin son fotoğrafı



Şehit polis Halil Aksak’ın, teröristlerin terk ettiği otomobilden rehin alınan bekçi Yakup Bakır’ı çıkarıp, arkadan gelen ekibe teslim eden Özel Harekât’çı olduğu ortaya çıktı.

PKK’lıları takip eden ilk grupta yer alan Özel Harekat’çı polis, evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki Halil Aksak’ı gazeteciler, şehit olmadan önce bekçi Bakır’ı getirirken kare kare görüntülemişti.



