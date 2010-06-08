Otoyolda nakit dönemi sona eriyor

T24-



Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla toplam 7 milyon 100 bin OGS ve KGS abonesi bulunduğu belirtildi.





Açıklamada, İstanbul-Ankara arasındaki Otoyol Nakit Ödemeli Sistemin 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kaldırılacağı, tüm geçişlerin OGS ve KGS ile yapılacağı bildirildi.





Ayrıca köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde, sürücülerin zaman kaybını önlemek, trafikte akışı sağlayarak kuyrukları en aza indirmek, gişelerdeki ''dur-kalk''lara son vererek araçlardan çevreye salınan egzoz gazı ve hava kirliliğini azaltmak, akaryakıt tüketiminde tasarruf sağlayarak ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla OGS kullanıcılarına uygulanan yüzde 20 indirimden, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kamyon ve TIR gibi ağır vasıtaların da yararlanacağı belirtildi.





Açıklamada, OGS abone işlemlerinin, Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası şubeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerindeki işletme binalarında yapılabileceği; KGS hizmetlerinin de Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Bank Asya ve Garanti Bankası şubeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerindeki işletme binalarında verileceği ifade edildi. Otoyol kullanıcılarının gişelerde mağdur olmamaları için ilgili bankalara müracaat ederek OGS veya KGS abonesi olmaları gerektiğine de dikkat çekildi.





OGS veya KGS abonesi olmadan otoyolu kullanan sürücülerin kullandıkları otoyolun en uzak mesafe ücretini ödemek durumunda olacakları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Ayrıca otoyoldan ödeme yapmadan geçiş yapanlar için bu ücretin 10 katı ceza uygulaması yapılmaktadır. Ödemesiz geçiş yaptıkları tarihten itibaren 10 gün içinde, OGS-KGS abonesi olanlar hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmayacaktır.





Karayollarınca yapılan TCK-KGS kart satış ve dolum işlemleri, İstanbul Çamlıca-Ankara Akıncılar istasyonları ile trafiği yoğun bağlantı yollarındaki gişe alanlarında gerçekleştirilecektir.





Nakit KGS'li kartlarda nakdin bitmesi nedeniyle sürücünün mağdur olmaması için, kredi kartıyla irtibatlı kredili KGS kartının kullanılmasında yarar görülmektedir.





Sürücüler, OGS ve KGS geçiş sistemleriyle ilgili bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğünün (0212)444 11 17 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilirler.''