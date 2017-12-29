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Otoyolda durdurulan otomobilden 4'ü Glock, ruhsatsız 10 tabanca çıktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de polis, otoyolda şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ön kaputundaki gizli bölme içerisinde, 4'ü Glock marka olmak üzere toplam ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirdi

29 Aralık 2017 14:39

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de polis, otoyolda şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ön kaputundaki gizli bölme içerisinde, 4\'ü Glock marka olmak üzere toplam ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirdi.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 Otoyolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın ön kaputu altındaki gizli bölmenin altında, poşetlere sarılı 4\'ü Glock marka, ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan İ.K. (33) gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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