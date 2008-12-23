T24 LogoT24 Logo
Dünya

Otoyolda can pazarı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir ana tahliye su borusunun patlaması üzerine, otoyol adeta bir nehre dönüştü

23 Aralık 2008 02:00

ABD'nin Maryland eyaletinde bir ana tahliye su borusunun patlaması üzerine, otoyol 1.5 metre derinliğinde bir ırmağa dönüştü. Araçların içinde can pazarı yaşandı

Otoyol adeta ırmağa döndü - VİDEO

ABD'den alışıldık ama bu kez farklı bir görüntü. Sel felaketleriyle ünlü ülkede bu kez ana tahliye borusu patladı. Maryland eyaletinde patlayan su borusu otoyolu tam 1.5 metre derinliğinde bir ırmağa dönüştürdü.

Sel ortasında 6 otomobil mahsur kaldı. Tahliye çalışmaları sürerken, bölgede dondurucu soğuklar yaşandığı belirtiliyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24