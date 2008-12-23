Otoyolda can pazarı

ABD'den alışıldık ama bu kez farklı bir görüntü. Sel felaketleriyle ünlü ülkede bu kez ana tahliye borusu patladı. Maryland eyaletinde patlayan su borusu otoyolu tam 1.5 metre derinliğinde bir ırmağa dönüştürdü.Sel ortasında 6 otomobil mahsur kaldı. Tahliye çalışmaları sürerken, bölgede dondurucu soğuklar yaşandığı belirtiliyor.