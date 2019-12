Otoyol ve köprülere 13.91'lik zam

T24- Otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri, 2 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.



Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin, 2 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 24.00’ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği ve otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama yüzde 13.91 oranında artış yapıldığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin, 2 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 24.00’ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtildi.

Türkiye’de köprü ve otoyol ücretlerinin yıllık enflasyon oranı, işçilik ve malzemelerdeki artışların otoyol bakım işletme maliyetlerine etkisi dikkate alınarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En son düzenleme 29 Nisan 2007 tarihinde yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumunun tüketici fiyatlarına (TÜFE) ve işçilikte kullanılan alt sektörlerin TÜFE değerlerinin ortalamasına göre, 2007 yılı Nisan ayından 2009 yılı Aralık ayına kadar geçen sürede oluşan enflasyon oranı yüzde 14.96’dır. Bu kapsamda otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ise ortalama yüzde 13.91 oranında artış yapılmıştır.



Tüm geçişlerde OGS sistemini teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacıyla yüzde 20’lik OGS indirimi aynen devam ederek, KGS abonelerine uygulanan yüzde 20’lik indirim uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca, motosikletlere uygulanan yüzde 30’luk KGS indirimi yüzde 20 olarak belirlenmiştir.

Yeni düzenlemeye göre, otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti olan 1.25 TL, 1.50 TL’ye; en uzak mesafe ücreti olan 11.50 TL, 13.25 TL’ye çıkarılmıştır. Boğaz köprülerinde ise otomobiller için uygulanan 3.25 TL geçiş ücreti 3.75 TL olarak belirlenmiştir."



Araç sınıflarına göre, boğaz köprüleri geçiş ücret tarifesi şöyle:



Köprü geçiş ücreti (KDV dahil)

Aks aralığı 3,20 metreden küçük 2 akslı araçlar (otomobil, motosiklet, aks aralığı 3,20 metreden küçük kamyon, kamyonet ve minübüsler dahil) 3,75, Aks aralığı 3,20 metreden büyük her türlü 2 akslı araçlar dahil (kamyonet, pikap, cip, ambulans, cenaze arabası, küçük ve büyük otobüs ile kamyon) 5,00, 3 akslı her türlü araçlar (otobüs, kamyon, treyler) ile 1 ilave akslı 1. ve 2. sınıf araçlar 9.00, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar (otobüs, kamyon ve treyler) ile 2 ilave akslı 1. sınıf ve 1 ilave akslı 2. sınıf araçlar 23,00 5 6 ve yukarı akslı araçlar (römorklu kamyon ve treyler) 28,75

Açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünce gece geçişine izin verilen az tehlikeli madde yüklü araçların, dahil oldukları sınıflara bağlı olarak normal ücretin 1, 2, 3 numaralı sınıf için 10 katı, 4 ve 5 numaralı sınıf için 5 katı olmak üzere her iki yön için ücret ödeyeceği kaydedildi.