Otoyol ve köprüler 5 gün ücretsiz

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, bayramlarda bütçeleri zorlanacak olan vatandaşların, bayram seyahatlerinde bütçelerine bir nebze olsun katkıda bulunmak üzere 18-22 Ağustos tarihleri arasında tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını bildirerek, ''Daha önceki yılların aksine bu yıl Arife günü ve Bayram sonrasındaki bir gün dahil olmak üzere toplam 5 gün otoyol ve köprüler ücretsiz olacak'' dedi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramının acı ve çileye dönüşmemesi için tüm birimleriyle seferber olduklarını, bayramlarda trafik hareketliliğinin çok yoğun yaşandığını, herkesin sevdikleriyle bayramlaşmak için yollara çıktığını, her vatandaşın ailelerine, sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Bakanlık olarak üzerlerine düşen tedbirleri aldıklarını ancak sadece bakanlığın veya ilgili diğer birimlerin alacakları trafik önlemlerinin yeterli olmadığına dikkati çeken Yıldırım, sürücülere, uykusuz, yorgun veya alkollü olarak yola çıkmamaları, araçlarının lastik ve diğer her türlü bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Yol danışma birimi

Yıldırım, sürücülerin yola çıkmadan önce yol durumu hakkında Yol Danışma Birimi '0 312 415 88 00' ve '425 47 12' numaralı telefonlarından veya ücretsiz Alo 159 hattından bilgi alabileceğini, ayrıca 'www.kgm.gov.tr' adresinde hizmete sunulmuş olan güzergah analizi programı ile yol kullanıcılarının en uygun güzergah ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, yol boyu tesislerini ve önemli yerleri internetten sorgulayabileceğini anımsattı.