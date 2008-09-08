T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Otoyol tasfiye edildi

Koç Holding, topluluk şirketlerinden Otoyol A.Ş tasfiye edildi. Arifiye'deki tesisleri ise yine Koç şirketlerinden Otokar'a devredildi.

08 Eylül 2008 03:00

Koç Holding'in otomotiv sektöründeki şirketlerinden Otoyol AŞ tasfiye edildi. Şirketin 30 yıldan bu yana üretim yaptığı Arifiye'deki tesisleri ise yine Koç şirketlerinden Otokar'a devredildi.

Koç Holding tarafından yapılan açıklamada, topluluk şirketlerinden Otoyol AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler sonucu şirketin tasfiye edilmesine karar verildiği belirtildi.

Holdingin Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanı Kudret Önen, kararın verimlilik stratejileri kapsamında pazardaki gelişmeler ve şirketin performansının değerlendirilmesi sonucunda alındığını belirtti. 30 yıla yakın bir süredir üretim yapılan Otoyol'un Arifiye tesislerinin Türk otomotiv sanayi için önemini vurgulayan Önen, bu tesisleri geçtiğimiz hafta Otokar'ın satın aldığını belirterek, fabrikanın gerek ticari araç üretiminde, gerekse de askerî ürünlerin geliştirilmesinde kullanılmasının planlandığını söyledi.


Iveco adına yapılan açıklamada da, bugünden itibaren Türkiye'de Iveco ürünlerinin satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinin IVECO Araç San. ve Tic. AŞ ünvanıyla sürdürüleceği bildirildi. Dünyanın önde gelen kamyon üreticileri arasında yer alan Iveco, bayi ve servis ağı ile birlikte faaliyetlerine devam edecek. Iveco tarafından kurulan yeni şirket, mevcut Otoyol müşterilerine sunulacak satış sonrası hizmetlerini de sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24