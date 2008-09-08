Otoyol tasfiye edildi

Koç Holding'in otomotiv sektöründeki şirketlerinden Otoyol AŞ tasfiye edildi. Şirketin 30 yıldan bu yana üretim yaptığı Arifiye'deki tesisleri ise yine Koç şirketlerinden Otokar'a devredildi.



Koç Holding tarafından yapılan açıklamada, topluluk şirketlerinden Otoyol AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan değerlendirmeler sonucu şirketin tasfiye edilmesine karar verildiği belirtildi.



Holdingin Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanı Kudret Önen, kararın verimlilik stratejileri kapsamında pazardaki gelişmeler ve şirketin performansının değerlendirilmesi sonucunda alındığını belirtti. 30 yıla yakın bir süredir üretim yapılan Otoyol'un Arifiye tesislerinin Türk otomotiv sanayi için önemini vurgulayan Önen, bu tesisleri geçtiğimiz hafta Otokar'ın satın aldığını belirterek, fabrikanın gerek ticari araç üretiminde, gerekse de askerî ürünlerin geliştirilmesinde kullanılmasının planlandığını söyledi.





Iveco adına yapılan açıklamada da, bugünden itibaren Türkiye'de Iveco ürünlerinin satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerinin IVECO Araç San. ve Tic. AŞ ünvanıyla sürdürüleceği bildirildi. Dünyanın önde gelen kamyon üreticileri arasında yer alan Iveco, bayi ve servis ağı ile birlikte faaliyetlerine devam edecek. Iveco tarafından kurulan yeni şirket, mevcut Otoyol müşterilerine sunulacak satış sonrası hizmetlerini de sürdürecek.

