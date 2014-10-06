Otoyol, köprü ve limanlar özelleştiriliyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devletin birçok alandan çekileceğini ve buraları daha etkin, daha verimli çalıştırabilecek özel sektöre devredeceklerini açıkladı.Şimşek, bundan hem devletin hem vatandaşın hem de özel sektörün kazançlı çıkacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yapılan özelleştirmeler sonucunda başta petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, alkol-tütün ve elektrik dağıtım olmak üzere birçok sektörden devletin tamamen çekildiğini belirten Şimşek, bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon ve hava taşımacılığı gibi sektörlerdeki payının ise azaldığını söyledi.

Bakan Şimşek, sadece gelir amaçlı bir özelleştirme programı yürütmediklerini de vurgulayarak, bu sayede verimlilik artışı sağlandığını ve rekabetçi bir yapının kurulmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Şimşek, bu sayede kaynakların rasyonel kullanımı ve kalitenin de kendiliğinden geldiğini kaydetti.

'Şans oyunlarından çekiliyoruz'

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları görüşmede de özelleştirme uygulamalarını değerlendirdiklerinin anlatan Şimşek, bunun sonucunda şans oyunlarından tamamen çekilmeye karar verdiklerini bildirdi.

Milli Piyango'ya ait şans oyunlarının ihalesini tamamladıklarını hatırlatan Şimşek, imtiyaz sözleşmesine Danıştay'ın görüşünü beklediklerini ifade etti. Şimşek, yakın zamanda Spor-Toto'nun özelleştirmesini de yapmayı düşündüklerini bildirdi.

Özelleştirilecek kurumlar

Maliye Bakanı Şimşek, özelleştirme yapılan sektörlerle ilgili bakanlıklarla sıkı bir diyalog içinde olduklarını belirterek, her alanda Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak bir iktisadi ortam yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Önümüzdeki dönemde de her zamanki gibi rekabetçi ve şeffaf ihaleler düzenleyeceklerini anlatan Şimşek, özelleştirilecek alanları şöyle açıkladı:

"Kısa zaman içinde elektrik üretim santralleri, otoyol ve köprüler, bazı limanlar ve Erzurum Kış Olimpiyatları Tesislerini özelleştireceğiz. 25 şeker ve 5 makine olmak üzere şeker fabrikalarını ve geliri Halkbank'a aktarılmak üzere Halk Sigorta ile Halk Emeklilik'i de özelleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca, gayrimenkuller, arsalar ve Güllük Marina gibi önemli özelleştirme projeleri de yerel ve uluslararası yatırımcıların ilgisine sunulacak.

Bunların yanı sıra Türksat'a ait Kablo-TV operasyonları, BOTAŞ'ın iletim hatlarının, TEİAŞ'a ait kamu hisselerinin yüzde 49 hissesinin ve TPAO'nun halka arzı, İstanbul'un önemli projelerinden Haydarpaşa Projesi, ölçü ve ayarlar hizmetinin özelleştirilmesi, üzerinde çalıştığımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın uygun görüşünü beklediğimiz Eti Maden'e ait sülfirik ve borik asit fabrikalarının özelleştirilmesi ülkemizde rekabetin ve verimliliğin artmasına, kamunun üzerindeki istihdam ve finansman yükünün azaltılmasına büyük katkı sağlayan özelleştirme uygulamaları olacak. Ayrıca, genel olarak özelleştirme programına almak üzere birçok sektörden yeni şirketler üzerinde de çalışıyoruz."

1986-2014 yılları arasında yaklaşık 70 milyar dolar özelleştirme uygulaması yapıldığı bilgisini veren Şimşek, Özelleştirme İdaresi'nin aynı dönemdeki özelleştirme uygulamaları giderlerinin 163 milyon dolar, ilan-reklam ödemelerinin 85 milyon dolar ve danışmanlık hizmet alımı giderlerinin 123 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Şimşek, rakamlara göre toplam 371 milyon dolar giderin olduğunu ifade etti.

Buna karşılık, teminat gelirleri ile idarenin hazırladığı şartname, tanıtım dosyası gibi dokümanların satışından elde edilen gelirin ise 480 milyon dolar olduğuna dikkati çeken Şimşek, bu büyüklüğün de özelleştirme giderlerinin çok üstünde bir rakama tekabül ettiğini sözlerine ekledi.