Otoyol kenarında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit bulundu

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde, karayolunun kenarında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit parçası bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde asayiş uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktası yakınlarına atılmış iki mezar taşı buldu. Alanyurt Polis Merkezine getirilen mezar taşları, burada Bursa Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından incelendi. Uzmanlar, taşlardan birinin Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit parçası, diğerinin ise üzerinde Arapça yazıların bulunduğu 200 yıllık mezar taşı olduğunu belirledi.

Tarihi eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne gönderildi.