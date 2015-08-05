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İzmir otoyol inşaatında viyadük altında kalan 4 işçi hayatını kaybetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekipleri olay yerinde inceleme yaptı

05 Ağustos 2015 01:50

Çanakkale otoyolu Koyundere mevkiinde viyadük inşaatında dün beton dökümü sırasında çelik konstrüksiyon iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi tonlarca demir ve harcın altında kalırken, 7 işçi de yaralandı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; kurtarma ekipleri ilk olarak beton pompacısı İbrahim Yurt’un (43) cesedine ulaştı. Harcın altında kalan diğer işçiler Mehmet Reşit Işık (40), Hakan Bilmez (42) ve Sefer Aslan (22) çıkartılması için itfaiye, AFAD, AKUT ekipleri seferber oldu. Ekipler saatler ilerledikçe donmaya başlayan betonu parçalamak için büyük çaba harcadı. Saat 21.00’den sonra 3 işçinin cesedi çıkarıldı. 4’üncü işçinin çıkarılması için çalışmalara devam edildi.

Başka şantiyeden gelen işçiler, iskelenin çelik aksamındaki cıvatalarının eksik olduğunu, bu yüzden beton dökülürken ağırlığı taşıyamadığını ileri sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Güvenliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, çöken viyadükte inceleme yaptı.

 

Bayramdan sonra evlenecekti

 

Aslan'ın askerden geldikten sonra nişanlandığı ve Kurban Bayramı'nın ardından evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Enkaz altından çıkarılan cesetler, Menemen Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

İzmir çevre yolunun Koyundere mevkisinde inşaatı süren köprünün iskelesi harç dökülmesi sırasında çökmüş, 4 işçi enkaz altında kalmıştı.

 

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