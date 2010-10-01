-OTOYOL İNŞAATI ÇÖKTÜ: 7 ÖLÜ TAİPEİ (A.A) - 01.10.2010 - Tayvan'da inşaat halindeki otoyolun bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu 7 işçi öldü. İşçi Konseyi başkanı Wang Ju-hsiuan, Nantou bölgesindeki otoyol çalışmasında birkaç çelik destek ayağının kırılması ve büyük beton parçalarının yere düşmesi sonucu 6'sı Endonezyalı, biri Tayvanlı 7 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Wang, 3 Tayvanlı işçinin de yaralandığı olaydan sonra otoyol müteahhitinin ihmalinin bulunup bulunmadığının araştırıldığını ifade etti.