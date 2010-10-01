T24 LogoT24 Logo
Dünya

OTOYOL İNŞAATI ÇÖKTÜ: 7 ÖLÜ TAİPEİ (A.A)

01 Ekim 2010 11:54

-OTOYOL İNŞAATI ÇÖKTÜ: 7 ÖLÜ TAİPEİ (A.A) - 01.10.2010 - Tayvan'da inşaat halindeki otoyolun bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu 7 işçi öldü. İşçi Konseyi başkanı Wang Ju-hsiuan, Nantou bölgesindeki otoyol çalışmasında birkaç çelik destek ayağının kırılması ve büyük beton parçalarının yere düşmesi sonucu 6'sı Endonezyalı, biri Tayvanlı 7 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Wang, 3 Tayvanlı işçinin de yaralandığı olaydan sonra otoyol müteahhitinin ihmalinin bulunup bulunmadığının araştırıldığını ifade etti.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24