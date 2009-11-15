Otoyol gelirleri köprüleri solladı

T24 - Yılın 10 ayında paralı otoyollardan 289.4 milyon lira gelir elde edildi. Aynı dönemde köprüler ise 127.3 milyon lira gelir getirdi.



Özelleştirmeleri gündemde bulunan Boğaziçi köprüleri ile işletmedeki yollar para basmaya devam ediyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Ekim ayı sonu itibariyle paralı otoyollardan 289 milyon 425 bin 448 lira gelir elde edilirken, aynı dönemde İstanbul Boğaziçi köprülerinden ise 127 milyon 323 bin 737 lira gelir sağlandı. Söz konusu dönemde paralı otoyol gelirleri, köprü gelirlerini ikiye katlamış oldu.



Ekim ayı sonu itibariyle işletmedeki 6 paralı yoldan toplam 143 milyon 407 bin 814 araç geçiş yaparken, aynı dönemde her İstanbul 1. Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden çift yönlü olarak geçiş yapan araç sayısı ise 120 milyon 225 bin 210 olarak gerçekleşti. Böylece yılın on ayında Boğaziçi köprüleri ile otoyollardan çift yönlü olarak geçiş yapan toplam araç sayısı 263 milyon 633 bin 24 olarak kayıtlara geçti.



Kasım-Aralık ay gelirleri ile birlikte Boğaziçi köprüleri ile otoyolların toplam yıl sonu gelirinin 500 milyon liraya ulaşması bekleniyor.



Boğaziçi ve otoyolların 2008 yılı toplam net gelirleri ise 495 milyon lira olarak gerçekleşmişti.