Otoyol çalışmasında viyadükten düşen işçi öldü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde İzmir- Çandarlı Otoyolu inşaatında çalışırken 25 metre yükseklikten düşen kalıp işçisi Mehmet Koç (45), öldü.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında İzmir- Çandarlı Otoyolu\'nun Aşağışakran Mahallesi, İncirlik mevkisinde meydana geldi. Bölgede bulunan viyadük inşaatı çalışmaları sırasında üzerinde çalıştığı sacın kayması sonucu dengesini kaybeden kalıp işçisi Mehmet Koç, 25 metre yükseklikten düştü. Koç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Koç\'un cansız bedeni morga kaldırıldı.