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Otostop yapan üniversiteli kadına tecavüz girişimi iddiası!

Sürücü gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi

27 Mayıs 2016 16:41

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, B.M. isimli bir sürücünün, otostop yaparak aracına aldığı üniversitesi İ.B.’ye tecavüze etmeye çalıştığı iddia  edildi. İ.B.’nin direnmesi üzerine, sürücünün genç kadını araçtan attığı ileri sürüldü ve sürücü gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Aydın’da yaşayan ve İzmir’de eğitimini sürdüren üniversiteli İ.B., dün saat 06.00’da, okuluna gitmek üzere memleketinden İzmir’e yola çıktı. İzmir yönüne giden M.D. yönetimindeki 35 plakalı bir araca otostop yaparak binen İ.B., bir süre sonra aracın ters istikamete, Çamlık Köyü’nden Kuşadası yönüne dönmesi üzerine inmek istedi. 

İddiaya göre İ.B.’yi zorla araçta tutan M.D., Kirazlı Mahallesi yakınında genç kadının tecavüz etmek istedi. Genç kadının direnmesi üzerine tartaklayan M.D., İ.B.’yi yol kenarına atarak uzaklaştı. İ.B.’yi yoldan geçenler fark etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Yaralı haldeki İ.B.’yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınan İ.B.’nin verdiği eşkali değerlendiren polis, mobese kamerası görüntülerini inceleyerek önce aracı belirledi. Daha sonra sürücüye tespit edip adresini öğrendi.

Bugün saat 01.30’da Kuşadası’ndaki evinde yakalanan M.D. gözaltına alındı. M.D.’nin sorgusundan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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