Otosan üretime ara verdi

Küresel kriz Türkiye'deki otomotiv sektörünü de etkiliyor. Üretime iki hafta ara veren Ford Otosan 6 bin 400 işçiye de ücretli izin verdi.



Küresel kriz Türkiye'deki otomotiv sektörünü de etkiliyor. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren Ford Otomotiv Sanayi AŞ'de (OTOSAN) "talep azalması" gerekçesiyle 13-26 Kasım tarihleri arasında üretime ara verildi...



Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı Yücel Yücel, talepteki düşüş nedeniyle Ford Otosan Kocaeli Fabrikasında 6 bin 400 işçinin ücretli izne çıkartılarak üretime ara verildiğini bildirdi.



İşverenle yaptıkları protokol gereği, işçilerin yıllık izin haklarının saklı kaldığını ifade eden Yücel, personele ücretlerinin yüzde 76'sı ödenerek "şirket izni"ne ayrıldığını söyledi. Yücel, fabrikada yalnızca idari personel, temizlik ve bakım ekiplerinin bulunduğunu kaydetti.

