-Otopsiler tamamlandı ŞIRNAK (A.A) - 30.12.2011 - Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 35 kişinin otopsi işlemi yapıldı. Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde önceki gece meydana gelen olayda hayatını kaybeden 35 kişinin cenazesi, Uludere Devlet Hastanesi'nde Malatya ve Diyarbakır Adli Tıp Kurumlarından getirilen uzmanlar tarafından yapıldıktan sonra Yeşilyuva camisine getirildi. Olayda yaşamını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda BDP'li de camiye geldi. Cenazelerin kılınacak namazının ardından Gülyazı köyüne götürülerek, burada toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan, Şırnak'tan çok sayıda çevik kuvvet polisi de Uludere ilçesine getirildi.