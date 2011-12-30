T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otopsiler tamamlandı ŞIRNAK (A.A)

30 Aralık 2011 12:01

-Otopsiler tamamlandı ŞIRNAK (A.A) - 30.12.2011 - Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 35 kişinin otopsi işlemi yapıldı. Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde önceki gece meydana gelen olayda hayatını kaybeden 35 kişinin cenazesi, Uludere Devlet Hastanesi'nde Malatya ve Diyarbakır Adli Tıp Kurumlarından getirilen uzmanlar tarafından yapıldıktan sonra Yeşilyuva camisine getirildi. Olayda yaşamını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda BDP'li de camiye geldi. Cenazelerin kılınacak namazının ardından Gülyazı köyüne götürülerek, burada toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan, Şırnak'tan çok sayıda çevik kuvvet polisi de Uludere ilçesine getirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24