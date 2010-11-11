-OTOPSİDE TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANMADI MALATYA (A.A) - 11.11.2010 - Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı beldesindeki evlerinde anne Saide Aslan ve 2 kardeşleriyle ölü bulunan Pınar ve Fatma Aslan'ın cesetlerine Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Yaklaşık 3 saat süren, cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan otopsinin ardından iki kardeşin cenazeleri amca Fesih Aslan'a teslim edildi. Van Belediyesine ait cenaze nakil aracına alınan cenazelerle Erciş'e hareket eden Fesih Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Tecavüz olduğu yönündeki haberler gerçek değildir. Adli tıptan çıkan sonuca göre tecavüz olayı yok'' dedi. Malatya Adli Tıp Kurumunun raporunda, cinsel saldırı belirtisine rastlanmayan kardeşlerin cesetlerinde çürüme başlangıcı olduğundan ilk incelemede tecavüz şüphesi uyanmış olabileceği belirtildi. Otopsiyi tamamlayan adli tıp yetkilileri, mikroskobik inceleme yapılması için örnek alındığını belirtti. Öte yandan, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, çocukların ellerindeki, muhtemelen çarpmadan kaynaklanan yaralanmaların cinayetler sırasında boğuşma yaşandığına işaret ettiği bildirildi. Çelebibağı beldesine bağlı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokak'taki evlerinde taş ve bıçak darbeleriyle öldürülen anne Saide Aslan ile çocukları Sinan ve Mevlüt'ün cenazeleri Van'da yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilmiş, Pınar ve Fatma'nın cenazeleri ise tırnak aralarında farklı insan dokusu saptanması üzerine detaylı inceleme için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.