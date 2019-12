-OTOPARKTAN HIRSIZLIĞA İBRETLİK KARAR İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, bir alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı otomobili çalınan tüketiciye, alışveriş merkezi tarafından otomobilin bedeli olan 8 bin 994 TL'nin faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Nişanlısıyla birlikte 14 Ağustos 2005 tarihinde Kadıköy'deki bir alışveriş merkezine giden Zafer Korkmaz, kullandığı ve amcası Zülkarneyn Korkmaz'a ait 16 EA 160 plakalı otomobili, alışveriş merkezinin dışarıda bulunan çevresi tel örgülü otoparkına bıraktı. Alışveriş yaptıktan sonra otoparka giden Korkmaz, burada otomobili bulamayınca otopark görevlilerine başvurdu. Korkmaz ile birlikte otoparktaki güvenlik kamerasını inceleyen görevliler, park halindeki otomobilin kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Olaydan sonra İçerenköy Polis Merkezine bir dilekçeyle başvuran Korkmaz, otomobili çalanlarla ilgili güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin alışveriş merkezinden temin edilmesini isteyerek, otomobili çalan kişi hakkında da şikayetçi oldu. Çalınan otomobilin sahibi Zülkarneyn Korkmaz, daha sonra alışveriş merkezine başvurarak, merkezin sorumluluğunda olan kameralı, güvenlik elemanlı ve güvenlik kontrollü otoparkta çalınan otomobilinin bedelini talep etti. Korkmaz, aradan geçen zamana rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığı ve oyalandığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla İstanbul 3. Tüketici Mahkemesine söz konusu alışveriş merkezi aleyhine 13 Şubat 2008 tarihinde 10 bin YTL'lik maddi tazminat davası açtı. -BİLİRKİŞİ RAPORU VE MAHKEMENİN KARARI- Mahkemenin dosyayı incelettiği 4. Sınıf Emniyet Müdürü olan bilirkişi Ünal Altıner, hazırladığı raporda, alışveriş merkezine ait otoparkın güvenlik elemanları ve kamera sistemiyle korunduğunu, güvenlik kameralarının yeterli donanımda olmadığı ve alışveriş merkezine ait olduğu için müşteriler tarafından tercih edildiği belirtilerek, alışveriş merkezinin müşterisinin can ve mal güvenliğini sağlamakla sorumlu olmaları sebebiyle kusurlu olduğu yönünde görüş ifade etti. Davayı karara bağlayan İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi hakimi Sevtap Kaya, davacı Zülkarneyn Korkmaz'ın aracını güvenli bulduğu açık otoparka park ederek kendi üzerine düşen edimi yerine getirdiğini, kolayca çalınma imkanını yaratmadığını ve aracını güvenli bir şekilde otoparka bıraktığını belirterek, buna karşılık otoparktaki aracın çalındığını ve söz konusu otoparkın da alışveriş kapısının önünde bulunan gözönünde bir yer olduğunu aktardı. ''Söz konusu otoparkta gerek davalı alışveriş merkezi, gerekse ihbar olunan özel güvenliği sağlayan şirket elemanlarınca her an kontrol altında bulundurulması ve bu hizmetlerin müşterilerin rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yapılması gerekmektedir'' ifadesini kullanan Kaya, müşterilerinin güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri alması gereken davalı alışveriş merkezinin olayın meydana gelişinde kusurlu olduğunu vurguladı. Önlemlerin alınmaması ve güven duygusunun boşa çıkmasının Medeni Kanun'un 2. maddesinde yerini bulan dürüstlük kuralına aykırı olduğunu anlatan Kaya, şunları ifade etti: ''Mağaza yönetiminin aracı ile gelen kişilerin uğradığı zararlardan sorumlu olmaları gerekmektedir. Mağaza sahipleri bu sorumluluktan ancak gerekli tüm tedbirleri aldıkları halde zararın meydana gelmesini önleyemeyeceğini ispat ettikleri taktirde kurtulabilirler. Davalı bunu ispat edememiş olduğu için meydana gelen zararların tamamından sorumludur. Yargılama sonunda davacıya ait 1996 model aracın değerinin 8 bin 994 TL olduğu Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğinden gelen yazı cevabıyla anlaşılmış olduğundan davanın kısmen kabulü ile aracın çalındığı 14 Ağustos 2005 tarihindeki kasko değer listesindeki değeri 8 bin 994 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar vermek gerektiği konusunda mahkememize yeterli kanaat gelmiştir.'' -YARGITAYDAN ONAMA- Mahkemenin bu kararı, davalı alışveriş merkezi avukatlarınca temyiz edildi. Temyiz talebini inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 28 Ocak 2011'de verdiği kararla, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz talebini reddederek, usul ve yasaya uygun İstanbul 3. Tüketici Mahkemesinin kararının onanmasına kararlaştırdı.