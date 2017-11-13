T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otoparktaki tacizci gözaltında

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, hastane otoparkında kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen M

13 Kasım 2017 18:28

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, hastane otoparkında kadınlara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen M.S.Y. gözaltına alındı.
Olay, İzmit Seka Devlet Hastanesi\'nin arkasında bulunan otoparkta meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası M.S.Y, iddiaya göre hastane otoparkındaki E.M. isimli kadına cinsel organını göstererek tacizde bulundu. M.S.Y. kadının yardım çığlıkları üzerine korkarak kaçtı. E.M.\'nin haber vermesi üzerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, eşkal bilgilerini aldıkları M.S.Y.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.S.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHAOlaySeka Devlet HastanesiEvliEmniyet MüdürlüğüGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24