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Otoparktaki minibüste esrar ele geçirildi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da uyuşturucu satışı yapanlara yönelik baskın yapan polis, bir minibüsün bagajında 13 paket esrar ele geçirdi

29 Ekim 2018 03:01

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da uyuşturucu satışı yapanlara yönelik baskın yapan polis, bir minibüsün bagajında 13 paket esrar ele geçirdi. 
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi\'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği, bölgede çalışma başlattı. Kfoflldydjs ttoparkta bir minibüsten şüphelenen ekiplerin yaptığı arama sonucunda, her biri tek içimlik 13 paket esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüste esrar satışı yapan şüphelileri belirmek çalışmalara devam ediyor.

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