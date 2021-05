Otopark Yönetmeliği’ne nihai şekli verildi: Daire büyüklüğüne göre zorunluluk geliyor, bina bodrumu zorunluluğu kaldırılıyor

Uzun süredir gündemde olan ve 7 kez ertelenen Otopark Yönetmeliği’ne nihai şekli verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelik taslağına göre bundan sonra daire büyüklüklerine göre otopark yeri zorunluluğu uygulanacak. 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark, 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması gerekecek. Parselinde otopark yapamayan müteahhit projeye yakın başka alanda bu ihtiyacı karşılayacak.

31 Mart’ta yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte ‘her daireye bir otopark’ zorunluluğu vardı. Sektör temsilcileri ise her arsa yapısında bunun mümkün olmadığını, getirilen zorunluluğun kentsel dönüşüm sürecini zorlayacağını açıklamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sektörün tüm taraflarının taleplerini dinleyerek yönetmelikte değişikliğe gitti. Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, bu değişikle her yapı alanı için farklı formüller geliştirilecek otopark yapılmasının önü açıldı.

Hazırlanan yeni taslağa göre bundan sonra daire ya da dükkân büyüklüklerine göre otopark alanı belirlenecek. Parselinde otopark yapamayan yapılar için de 1000 metre yarıçapındaki başka bir alanda otopark yeri temin edebilme imkânı getirilecek.

İşte detaylar:

80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.

Dükkân, mağaza, banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde revize edilecek.

Otoparkın bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre binanın bodrumunda ya da parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.

120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde, talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilmesi sağlanacak.

Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin onayı halinde bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkânı getirilecek. Bu sayede birden çok parselin anlaşması ile ‘ada içi’ otoparkların önü açılacak.