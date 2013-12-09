Otopark sorununa çözüm: İstanbul denizde park edecek

İSPARK, denizde kullanacağı yüzer otopark yapımı için harakete geçti. Hayata geçirilecek proje ile deniz kenti İstanbul’da yüzer otopark dönemi başlayacak, deniz alanları kullanılarak otopark sorununun çözümüne katkı sağlanacak.

Marmaray’ın hizmete alınması ve bu hattın vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılması kent genelinde denize entegre otopark alanlarının yapılmasını gündeme getirdi. Bu amaçla harekete geçen İSPARK öncelikle Marmaray’ın Üsküdar ve Kadıköy İstasyonu ile Harem’e, Avrupa yakasında ise Kazlı Çeşme ve Sirkeci istasyonlarına yakın noktalarda yüzer otopark projelerini devreye alacak.

400 araç kapasiteli yüzen otoparklar

İstanbul trafiğine alternatif çözüm olacak proje için kamu ve özel sektör kuruluşları İSPARK’a teklif getirdi. 2 farkı seçeneğin sunulduğu projede, sıfırdan yeniden imal edilen yüzer otoparklar ya da mevcut yolcu taşıma gemileri modernize edilerek sistem hayata geçirilecek. Yüzer otopark ile kara bağlantısının yapılacağı otoparklara aracını bırakan sürücü, kentin her iki yakasında Marmaray’a binerek istediği noktaya ulaşacak.

İstanbul’da trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardaki kara alanlarının yetersiz kalmasının bu projeye kendilerini yönelttiğini belirten İSPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, "Özellikle Marmaray’ın hizmete alınması ile bu noktalardaki artan otopark ihtiyacı böyle bir çalışmayı gündeme almamızı hızlandırdı. Amacımız bu noktalarda yüzer otoparkları işletmeye alarak park sorununun çözümüne katkı sağlamak" dedi.

İlk etapta Harem’de 400 araç kapasiteli yüzer otoparkı devreye alınmasının ardından süreç içinde kapasite artırılacak. 24 saat hizmet verecek bu otoparklarda kafeterya, dinleme alanları, sanat galerisi ve yaşam alanları bulunacak.

Japonya ve Kanada'da örnekleri var

Türkiye’de ilk kez İSPARK tarafından hayata geçirilecek projenin trafik yoğunluğu yaşayan denize kıyısı bulunan diğer şehirlere örnek olacak. İstanbul’un denizle birçok noktada olan bağlantısı nedeni ile projenin hem raylı sistemleri, hem de deniz ulaşımını teşvik etmesi hedefleniyor. Dünya’da Japonya ve Kanada gibi ülkelerde yüzer otoparklar bulunuyor.