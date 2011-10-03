-Otopark parasını mahkeme kararıyla geri aldı ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Ankara 5. Tüketici Mahkemesi, bir avukatın, AŞTİ'de, özel tahsis edilen park alanına aracını 39 dakika park ettiği için ödediği 4 liranın iadesi talebiyle açtığı davayı kabul ederken, ''genel park alanlarının dışında, terminal içinde özel bir park alanı tahsis edilmesi halinde, ücretsiz sürenin 50 dakika olacağını'' belirtti. Ankara Barosuna kayıtlı Avukat Emre Baturay Altınok, 11 Haziran 2010'da bir yolcusunu karşılamak üzere AŞTİ'ye gitti. Burada, yolcularını terminale getirmek veya götürmek için gelen araçlara özel olarak tahsis edilen alana otomobilini 39 dakika süreyle park eden Altınok'tan, işletmeci Keçiörengücü Spor Kulübü Derneğince 4 lira park ücreti alındı.Altınok, alınan bu ücretin faiziyle birlikte geri ödenmesi için Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu. Altınok, başvuruda, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre terminallere yolcu getirip götüren araçların 50 dakikaya kadar olan parklarından ücret alınamayacağını kaydetti. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, başvuruyu reddetti. Bunun üzerine, Altınok, Hakem Heyeti kararının iptali için Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Altınok, dava dilekçesinde, başvurusunun eski mevzuata göre değerlendirilmesi nedeniyle reddedildiğini, bu sebeple kararın hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Mahkeme, Hakem Heyeti kararını iptal ederek, davanın kabulüne ve 4 lira otopark bedelinin faiziyle birlikte Altınok'a ödenmesine karar verdi. -Mahkemenin gerekçesi- Ankara 5. Tüketici Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, 11 Haziran 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ''Terminal Ücretleri'' başlıklı 64/e maddesinde, ''Terminallerin park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir. Ancak yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmaz. Bu durumdaki otomobillere genel park alanlarının dışında terminal içinde özel bir park alanı tahsis edilmesi halinde ise söz konusu ücretsiz süre ikiye katlanarak 50 dakika olur'' denildiğine dikkati çekti. Gerekçeli kararda, bu nedenle, olay tarihinde ve halen yürürlükte olan yönetmelik gereği ücretsiz park süresi olan 50 dakika dolmadan terminalden çıkış yapan davacıdan ücret alınmaması gerektiği belirtildi.