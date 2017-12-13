Otopark kavgasında lokanta işletmecisi silahla yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta araç parkı anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada lokanta işletmecisi Mahmut G. ağır yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Mutlu Y. aracını cadde üzerinde bir lokantanın önüne park etti. Bu sırada Mutlu Y.\'nin yanına gelen lokanta işletmecisi 31 yaşındaki Mahmut G. aracını park etmemesi konusunda uyardı. Park nedeniyle ikili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Mutlu Y. yanında bulunan tabancasını çekerek lokanta işletmecisi Mahmut G.\'ye 5 el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Mahmut G. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mahmut G. buradaki ilk müdahale sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Mahmut G.\'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Mutlu Y. ise kısa sürede polis ekiplerince Mevlana Mahallesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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