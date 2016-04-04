Otopark kavgasında karı-koca öldürüldü

Adana'da 35 yaşındaki Tekin Özmetin ile 38 yaşındaki eşi Sinem Özmetin, otopark sorunu yüzünden tartıştıkları komşuları 54 yaşındaki Hasan Uçar tarafından tabancayla vuralarak öldürüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 78137 Sokak’ta meydana geldi. Giyim firması sahibi Tekin Özmetin, oturduğu apartmanın garajındaki cipini çıkarmak için akşam saatleride aşağı indi. Arkasında daha önce husumetli olduğu Hasan Uçar’ın otomobilin park etmesi nedeniyle cipini çıkaramayan Özmetin, polisi arayarak yardım istedi. Polise, daha önce çeşitli nedenlerden dolayı kavgalı olduğu Uçar ile konuşmak istemediği için yardım istediğini belirten Özmetin, beklemeye başladı.

Bu sırada Hasan Uçar’ın ağabeyi 59 yaşındaki Sadık Uçar, Tekin Özmetin ile merdivende tartışmaya başladı. İddiaya göre 6’ıncı kattaki eviden tartışmayı duyunca tabancısını alıp 3’üncü kattaki Tekin Özmetin’in evine inen Hasan Uçar, arka arkaya ateş etmeye başladı. Hasan Uçar’ın tabancasından çıkan mermiler, Tekin Özmetin ile eşi Sinem Özmetin’in başları ve vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Özmetin çifti kanlar içinde yere yığılırken, Uçar ise 6’ıncı kattaki evine kaçtı.

Bu sırada apartmana gelen polis ekipleri, Hasan Uçar ile ağabeyi Sadık Uçar’ı evlerinde gözaltına aldı. Uçar kardeşler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, çok sayıda takviye ekip ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekbinin yaptığı kontrolde, Özmetin çiftinin öldüğü belirlendi.

Silah ateşlendiğinde çocuklar uyuyordu

Özmetin çiftinin biri 8, diğeri ise 5 yaşında iki kızlarının olduğu belirtildi. Hasan Uçar’ın silahını ateşlediği sırada iki küçük kızın, odalarında uyuduğu öğrenildi. Özmetin çiftinin komşuları tarafından vurulduğunu öğrenen yakınları, olay yerine akın etti. Polis apartamının çevresinde geniş güvenlik alırken, ölen çiftin yakınları eve çıkmak isteyince arbede yaşandı. Apartman çevresinde ölen çiftin yakınlarını sakinleştirmeye çalışan polis, Çevik Kuvet Şube Müdürlüğü’nden destek istedi. Özmetin çiftinin yakınları, içeri girmekte ısrarcı olunca yaşanan arbede sırasında, polis kalabalığı biber gazı sıkılarak uzaklaşldı. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Özmetin çiftinin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Cinayet şüphelileri Hasan ve Sadık Uçar kardeşlerin sorgusu devam ediyor.