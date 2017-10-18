Otopark görevlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde Ömer Kaya, tartıştığı otopark görevlisi Fahrettin Örücü tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Hacıilyas Mahallesi Müştakbey Caddesi\'nde meydana geldi. Önder Kaya, otomobilini park ettiği otoparka geri döndüğünde, iddiaya göre aracına başka bir aracın çarptığını gördü. Burada Kaya ile otopark görevlisi Fahrettin Örücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan, kısa süre sonra geri dönen Örücü, Önder Kaya\'ya bıçakla saldırdı. Göğsündün yaralanan Kaya, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Kaya\'yı ambulansla Özel İzan Sağlık Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Fahrettin Örücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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