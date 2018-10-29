Otopark gerekçesiyle ağaç kıyımına göz mü yumulacak?

Ankara’nın en eski yerleşim alanlarından biri olan Gazi Mahallesi’nin hemen yanı başında yer alan Gaye Sitesi Blokları’nda ağaç kıyımına karşı bir yıldır hukuk mücadelesi sürüyor. Blokların bahçesinde yeterli olmadığı gerekçesiyle yapılması planlanan ikinci otopark için üzerleri çarpıyla işaretlenen ağaçların kesilmesine karşı bağlı oldukları ilçenin CHP’li yönetimindeki Yenimahalle Belediyesi’nde çözüm arıyorlar.

Site yönetimi, belediyenin taleplerini yerine getirmedi

Bir yıllık süreçte ağaçların kesilmesine karşı çıkan kat malikleri uzun bir yol aldı ancak, Yenimahalle Belediyesi’nin aynı konuda verdiği iki farklı karar kafaları karıştırdı. Şimdiye kadar şunlar yaşandı:

Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, site yönetiminin mevcut otopark alanın ihtiyaca cevap vermediği gerekçesiyle yeşil alan üzerinde yapılması planlanan karara kat maliklerinden gelen itirazı 31 Ekim 2017 tarihinde sonuçlandırdı.

Neslihanoğlu, bu tarihli yazısında, site yönetiminden yapacakları işin niteliği açısından proje gerektirdiğine dikkat çekerken yapılacak imalatlarla ilgili Belediye’nin ilgili biriminden projenin onaylatılmasını taraflara bildirdi. Neslihanoğlu imzalı karar yazısında, belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde tüm sorumluluk site yönetimine ait olacağından İmar Kanunu kapsamında haklarında işlem yapılacağına da işaret edildi.

Ancak, ilerleyen süreçte, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, site yönetiminden yapılan başvuruya farklı bir karar çıkarak kafaları karıştırdı. Yeşil alanın otopark olduğu iddiasında bulunan Site yönetimine otoparka izin veren bir karar çıkarıldı.

Kat malikleri, yeşil alanın otopark alanı olmadığı ve 40 yıllık ağaçların kesilemeyeceğine dikkat çekerek yeni bir itirazda bulundular. Belediye, 17.07.2018 tarihinde yapılan bu itiraza karar çıkarmadığı için site yönetimi bir önceki kararı dayanak alarak yeşil alana müdahale etti. Kapı için duvar yıkıldı ve kesilecek ağaçlar da işaretlendi. Site sakinlerinden yapılan şikayet üzerine yönlendirilen belediye ekipleri site yönetiminin bu müdahalesini durdurdu.

Yenimahalle Belediyesi’nin bu yeşil alan için nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. Belediyenin ikinci otopark için ağaç kıyımına karşı çıkan itirazları nasıl değerlendireceği de önümüzdeki günlerde belli olacak.

Gaye Sitesi’nde ikinci otopark alanı yapılmak istenilen alanda çok sayıda eski ağaç bulunuyor. Kedilerin, çocukların, yaşlıların eksik olmadığı alan da yer alan çardak yaz aylarının vaz geçilmez yeri.