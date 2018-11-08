OTOPARK ÇIKIŞINDA 'TÜFEK DEHŞETİ'

ANKARA\'da, bir sürücünün iddiaya göre kendisinden otopark ücreti isteyen kişiye tüfek doğrultması ve havaya ateş etmesi görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Çankaya Maltepe\'de bugün yaşandı. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen bir ticari araç, ücretli otoparktan ayrılarak ilerledi. Bu sırada otopark görevlisi olduğu öne sürülen kişi otopark ücretini istemek için ticari aracın arkasından yürüdü. Bunun üzerine ticari araçtan önce bir kişi arkasından ise sürücüsü indi. Sürücü elinde bulunan tüfeği kendisinden otopark ücreti isteyen kişiye doğrulttu. Tüfek bu sırada havaya doğru ateş aldı. Tüfek doğrultan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Şans eseri hiç kimsenin yaralanmadığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Ticari araçtan görüntü

-Sürücünün tüfekle ilerlemesi

-Tüfeğin ateş alması

-Detay

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

