Otopark çetesine operesyon: 8'i polis 10 tutuklama

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da otoparklara usulsüz araç çekerek karşılığında otopark sahiplerinden para alarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 şüpheliden 8\'i polis 10\'u tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde bazı görevlilerin otopark işletmecileri ile menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park edilen araçları asli görevleri olmasına rağmen para karşılığı çektirdiklerini tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler şüphelilerin bazı araçların sahipleri araç çekilmeden gelmesine rağmen aracı teslim etmeyerek otoparka çekilmesini sağladıkları, trafiği engellemediği halde geç saatlerde ara sokaklara park eden araçları da çektirdikleri ve bunun karşılığında da araç başına otopark sahibinden para aldıkları belirlendi.

8\'İ POLİS 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

6 aylık teknik takip sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Şubat\'ta sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi otopark olmak üzere 18 adrese düzenlenen operasyonda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanı toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine çektirdikleri araç ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. 17 şüpheli sorgularının ardından dün adliyeye çıkarıldı.

TRAFİK ŞUBE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Şüphelilerden trafik şube müdürü M.S. ile polis memurları A.S., M.A., Ç.T., Ö.A., C.D., M.Y., E.K., otopark sahibi O.Ö. ve otopark muhasebecisi İ.S. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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