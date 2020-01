Otonom araç denemeleri New York'ta başlıyor

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - ABD\'li otomotiv devi General Motors\'un (GM) otonom araç geliştiren yan şirketi Cruise Automation\'ın, yeni sürücüsüz arabasını ABD\'nin New York eyaletinde test sürüşüne çıkaracağı açıklandı.

Bütün sürücülerin trafikteyken ellerinin her zaman direksiyonda olması gerektiğini belirten düzenleme nedeniyle, New York\'ta otonom araç denemeleri yapılamıyordu. Fakat Mayıs ayında New York Valisi Andrew M. Cuomo, şehirde bir sene sürecek olan bir deneme programıyla, halka açık yollarda otonom araçların deneme sürüşü yapmasına imkan tanıdı.

Valilik sözcüsünün açıklamasına göre Cruise Automation şirketinin deneme sürüşleri için yasal izne başvurduğu ve şirketle aylardır yapılan görüşmeler sonucu yüksek bir ihtimalle iznin verileceği belirtildi. Şirketin geliştirdiği son otonom aracı Chevy Bolts, 2018\'in başlarında Manhattan bölgesinde ve 13 kilometre kare genişliğinde bir alanda test sürüşlerine başlayacak.

Ülke liderlerinin, otonom araçların sağlayacağı güvenlik yararları sebebiyle test sürüşlerini desteklediği bildirildi.

(Fotoğraflı)