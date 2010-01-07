Otomotiv'in şampiyonları belli oldu

T24-Türkiye'de 2009 yılının otomotiv şampiyonları belli oldu. Fiat, otomobil ve hafif ticari araç toplamında sadece 95 adet farkla ilk sıraya oturdu. Ancak sonuçları açıklayan Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin listesinde yer almayan ağır ticari araçlar eklendiğinde Ford 1971 araç farkla sekizinci kez üst üste birinci oldu. Binek tarafta ise şampiyon, tarihinde ilk kez Hyundai oldu.

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği, merakla beklenen aralık ayı ve 2009 yılı satış rakamlarını açıkladı. Toplam pazarda ve binek pazarda dört ayrı marka yılı birbirine çok yakın rakamlarla tamamladı.

Buna göre Fiat, 29 bin 596'sı binek, 55 bin 224'ü de hafif ticari olmak üzere toplam 84 bin 820 adet araç sattı. Fiat'ın en yakın rakibi Ford, 33 bin 462'si binek ve 51 bin 263'ü hafif ticari olmak üzere 84 bin 725 adetlik satışa ulaştı. Binek ve ticari araç toplamında birinci sırada Fiat yer almasına karşın ağır ticari araçlar devreye girdiğinde Ford 86 bin 791 adetlik satış ile zirveye oturdu.



Toplam satışta üçüncü 72 bin 470 adetle Renault, dördüncü 64 bin 332 adetle Hyundai ve beşinci de 37 bin 353 adet ile Volkswagen olarak sıralandı.

Binek araçta tarihte ilk kez Hyundai



Binekte, Renault ile Hyundai arasındaki amansız savaş Hyundai'nin lehine sonuçlandı. Hyundai yılı 60 bin 645, Renault ise 59 bin 21 adetlik satışlarla tamamladı. Hyundai böylece tarihinde ilk kez binek araçta şampiyon oldu.



İkinci sıradaki Renault'u, 33 bin 462 adet ile Ford, 29 bin 596 adet ile Fiat, 26 bin 752 adet ile Volkswagen ve 23 bin 783 adet ile Toyota izledi.

