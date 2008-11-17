Otomotive ilk yardım Avrupa Yatırım Bankası’ndan geldi

Fransa Ekonomi Bakanı Christine Lagarde, küresel mali kriz ile birlikte zor durumda kalan Avrupa'daki otomobil sektörüne ilk yardımın Avrupa Yatırım Bankası'ndan geleceğini söyledi.



Europe 1 radyo kanalının sorularını yanıtlayan Fransız bakan, Avrupa Yatırım Bankası'nın desteğinden sonra ulusal seviyede, ülkelerin kendi otomobil fabrikalarına nasıl yardım edecekleri konusuna bakacaklarını bildirdi.



Avrupa'daki otomobil pazarında gelecek yıl yüzde 20 daralma bekleniyor.



Renault, Citroen, BMV ve Mercedes gibi Avrupalı otomobil üreticileri, kriz yüzünden üretimi düşürme kararı almıştı.

