Otomotive ‘hurda’ indirimi

Hurda araçların tasfiyesine ilişkin yasal düzenleme yapılacak. 30 yaşın üzerindeki hurda araçların vergi ve plaka cezalarının silinmesi, hurdaya ayrılmaları halinde ÖTV indirimi yapılması öngörülüyor.



Hükümet bir dizi önlem kararı aldı. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Hurda haline gelen, çalışma imkanı bulunmayan eski model taşıtların tasfiyesine ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılacak” dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilen tasarıya göre, hurda araç indirimi 1978 ve üstü araçlar için geçerli olacak. Buna ilişkin uygulama bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilebilecek.



Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği tasarı 30 yaşın üzerindeki hurda araçların vergi ve plaka cezalarının silinmesini, hurdaya ayrılmaları halinde de ÖTV indirimi yapılmasını öngörüyor.



Krizle birlikte zor bir döneme giren otomotiv sektörü bir süredir hurda indirimine ilişkin beklenti içindeydi.



Bazı kamu kurumlarının da borç ve alacakları düzenlendi



Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının borç ve alacaklarının düzenlenmesine ilişkin kanun tasarısının da Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını bildiren Çiçek, şunları söyledi: “Enerji alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşların mali yapılarını güçlendirmek amacıyla bir kısım borç ve alacaklarının takas, mahsup ve terkin suretiyle tasfiye edilmesine ilişkin düzenlemeler. Bu kapsama TKİ, TTK, BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ ve TEDAŞ’ı kapsıyor. Bunların alacak-borç ilişkilerinin bir düzene kavuşmasında fayda var. Hesaplarının daha rasyonel olması bakımından. Bu düzenleme Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmiş oldu.”



IMF gündeme gelmedi



Çiçek, bir soru üzerine de IMF ile anlaşmaya ilişkin gelişmelerin herhangi bir şekilde toplantıda gündeme gelmediğini de bildirdi.



EKK’ya yasal statü



Ayrıca hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nu da yasal statüye kavuşturuyor. Bu toplantılara gerektiğinde özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da davet edilebilecek.

