-Otomotive çifte darbe ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Döviz kurlarında yakın zamanda yaşanan aşırı hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisinde (ÖTV) yapılan yeni düzenleme, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren distribütör firmalara çifte sıkıntı yaşattı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, bu yılın başından itibaren döviz kurlarında yüzde 20-25 civarında artış yaşandığını belirterek, mayıs sonrasında hızlanan kur artışlarının otomotiv sektöründeki maliyetlendirmeleri ve tahmin yapma ortamını zorlaştırdığını söyledi. Bu durumun ithalat yapan firmaları direk etkilemesinin yanı sıra döviz endeksli girdiler ile üretim yapan firmaların da maliyet yapılarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydeden Erce, ''Sektörde faaliyet gösteren firmalar, döviz hareketliliğinden kaynaklanan maliyet artışlarını bir miktar verimlilik artışı bir miktar da ana firmalar ile görüşerek düşürmeye çalışmaktadırlar. Bu belirsiz ortam, karlılığı düşürmekte ve pazardaki ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olmaktadır'' dedi. Döviz kurlarındaki hareketliliğin yanında ÖTV'deki yeni düzenlemelerin de pazarı olumsuz etkilediğini dile getiren Erce, şunları kaydetti: ''Kısa vadede ÖTV artışını firmalar kendileri karşılarken müşteri iptalleri de artmıştır. Artan kurlar ve ÖTV oranları ile 2012'ye yönelik pazar tahminleri, yerini büyüme yerine daralmaya bırakmıştır. Düzenlemelerin 2000 cc üzerindeki araçların satışını durdurma noktasına getireceğini, 1600-2000 cc arasındaki araç satışlarının yavaşlayacağı ve büyük ölçüde 1600 cc segmentinin altına kaymasına yol açacağı görüşündeyiz.'' ÖTV artışlarının, hafif ticari araçlar açısından etkilerini de değerlendiren Erce, geçen yıl hafif ticari araç üretimi kapasite kullanım oranının yüzde 74 seviyesine ulaşarak ciddi bir artış gösterdiğine ve iç pazar satışlarının yüzde 60'ını yerli araçların oluşturduğuna dikkati çekerek, ''Ancak bu grupta ÖTV oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesinin rekabet edebilirliği olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir'' diye konuştu.