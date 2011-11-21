-Otomotivde yıl sonu kampanyaları MERSİN (A.A) - 21.11.2011 - Kerem Kocalar - Yıl sonu kotalarını doldurmaya çalışan otomotiv sektörünün temsilcileri, birbirinden cazip seçeneklerle müşterilerine alternatifler sunuyor. Yerli üretimin gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü ve bu konuda kamuoyunda sıkça yer bulan otomotiv sektörünün temsilcileri, yıl sonu hedeflerini tutturabilmek için kolları sıvadı. Cazip seçeneklerle müşterilerinin karşısına geçen sektörde kıyasıya bir rekabet sürerken, bol seçenekli kampanyalar da tüketicileri sevindiriyor. Hyundai, sektördeki satış yarışında 15 bin TL'ye 0 faiz fırsatı, dosya masrafsız kredi seçeneği ve 4 bin TL'den başlayan düşük peşinatlarla müşterilerini sıfır kilometre otomobil sahibi yapabilmek için kampanyalarını duyuruyor. Ayrıca 60 aya varan vade seçenekleriyle de dikkati çeken Hyundai, takas ya da ''İlk Hyundai''m gibi tüketici desteklerini de koz olarak kullanıyor. Renault da müşterilerine 5 bin TL'ye varan indirimlerle avantaj sağlıyor. Volkswagen ise tercih edilecek otomobile özel seçenekler sunuyor. Polo ve Golf'ün 2012 modellerini Kasım ayında yüzde 3'e varan ek indirimler ile satışa sunuyor. 12 Kasım'dan itibaren geçerli olan bu kampanyanın yanı sıra Scirocco, Tiguan ve CC modellerinde ''1 Avro= 2,29 TL'' diyerek müşterilerine döviz kurlarında indirim yapıyor. 2011 Model Volkswagen Tiguan'lara sahip olmak isteyen için ise Avro kuru 2 TL'ye sabitleniyor. Ford ise binek araçlarda 24 ay vadeli 24 bin TL 0 faiz avantajıyla tüketicilere kolay kredi imkanı sunuyor. Ford Options ödemeleriyle aylık 288 TL'den başlayan taksitler ve ücretsiz kasko fırsatını sunan Ford, öte yandan kasko alana 1 yıl boyunca geçerli olmak üzere 200 TL'lik hediye çekini de müşterilerine armağan ediyor. Fiat da kampanya furyasında varlığını gösteriyor. ''Combi alanlar ÖTV ödemezler'' diyen firma, 4 bin TL peşinat, kalanını da 36 ayda 0.89 faiz avantajıyla kolay ödeme seçeneği sunarken, kredi tercih edenlerden dosya masrafı almayacağını duyuruyor. Insignia ile kampanya furyasına katılan Opel ise, ay sonuna kadar satın alınacak Insignia dizel modellerinin ÖTV farkını kendisi karşılıyor.