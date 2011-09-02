-Otomotivde yaz kampanyaları tam gaz İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Türk otomotiv pazarında faaliyet gösteren otomotiv firmaları yaz sonuna doğru otomobil kampanyalarına hız verirken, bazı firmalar tüketiciye çeşitli model ve tipteki aracında indirim yaparken, bazıları vergi bazıları da geç ödeme gibi avantajlar sunuyor. Yılın Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,51 oranında artarak 483 bin 950 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılının ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 122,89 büyürken, bu büyüme oranı şubat ayında yüzde 87,97'ye, mart ayında yüzde 51,15'e, nisan ayında yüzde 41,14'e, mayıs ayında yüzde 35,52'ye, haziran ayında yüzde 33,66'ya ve Temmuz ayında yüzde 2,55'e geriledi. Dünyada yaşanan ekonomik kriz, teslimatı geciken 2012 model araçların eylül sonu, ekim gibi satışa çıkması, Ramazanın ağustos ayına gelmesi gibi etkenler ağustos ayı pazarına olumsuz yansıdı. Otomotiv firmaları da ellerindeki 2011 model araçları bitirmek için kampanyalara start verdi. Artan döviz kuru karşısında kayıtsız kalamayan ve yüzde 8'e varan oranda zam yapan otomotivciler, satış performansını koruyabilmek için kampanya silahlarını kuşandı. Otomotiv firmaları ağustos ayında günde 9 liraya otomobil sahibi yapan fırsatlardan, yaklaşık 10 bin liralık indirimlere, ödemeleri 5 ay ötelemeden, sıfır faiz ve dondurulan döviz kurlarına kadar bir çok fırsat sunuyor. -Renault'dan ''otomatik vites günleri''...- Renault'un ''Otomatik Vites Günleri'' kampanyası kapsamında benzinli ya da dizel otomatik bir Renault sahibi olmak isteyen müşteriler, manuel vites-otomatik vites farkını yüzde 25 indirimli ödüyor. Kampanya dahilinde Clio HB 1.2 29 bin lira, Megane HB 36 bin 150 lira ve Fluence 39 bin 990 liradan satılıyor. Öte yandan Dacia Logan 19 bin lira, Sandero 21 bin 150 lira, Duster 31 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketicinin beğenisine sunuluyor. Fiat, küçük sınıfta ikon haline gelen modeli Fiat 500'ün cabrio karoserli versiyonu için düzenlediği 4 bin 318 liralık indirime devam ediyor. Fiat 500C indirimle birlikte 34 bin 392 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, hafif ticari araç modellerde yüzde 12'ye varan özel indirim olanakları, kredi avantajları ve dosya masrafının karşılandığı kampanyalar da sürüyor. Ayrıca benzinli fiyatına dizel Linea kampanyası da Ağustos ayında devam ediyor. Türkiye pazarına 3'ü benzinli biri dizel olmak üzere 4 farklı motor seçeneğiyle ithal edilen ve Ağustos ayında avro kurunu 2,2000 liraya sabitlenen Alfa Romeo Giulietta'nın benzinli versiyonları 22 bin 500 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İtalyan üreticinin lüks küçük sınıfta yer alan temsilcisi MiTo'nun TCT kodlu çift kavramalı otomatik şanzımanlı versiyonu da sabit kur avantajıyla 21 bin 950 avrodan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla satışa sunuluyor. Alfa Romeo gibi Tofaş'ın bünyesindeki Lancia'nın Delta modeli için Ağustos ayına özel olarak avro kuru da 2.2000 lira olarak sabitlendi. -PEUGET'DAN 7 BİN LİRAYA VARAN İNDİRİM...- Peugeot, 7 bin liraya varan fiyat avantajlarının yanı sıra 20 bin liraya varan tutarlarda yüzde 0,69 faizle kredi ve ''Şimdi al, 2012'de öde'' fırsatı sunuyor. Ayrıca aracını Ağustos ayında teslim alan Peugeot müşterileri ilk taksitlerini 2012 yılında ödemeye başlıyorlar. Ayrıca 3008 modelinde 7 bin 120 lira, 5008 modelinde 6 bin 370 lira, Yeni 308 modelinde 3 bin 490 lira ve 207 modelinde 4 bin 400 liraya varan indirimler sunuluyor. Ford, ağustos kampanyası ile binek otomobillerde 20 ay vadede 20 bin lira krediyi yüzde 0,50 faiz oranı ya da 5 bin lira peşinat ve 60 aya varan vade seçenekleri sunuyor. Ayrıca kampanya dahilinde Transit Connect ve Transit'ler ise 18 bin lira için 18 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı ya da 5 bin lira peşinat ve 60 aya varan vade ile sunuluyor. Focus'ta ise anahtar teslim fiyatı üzerinden 800 lira takas desteği kampanyası sürerken; EcoBoost motorlu modellerde yüzde 8'e varan kampanyalarla tavsiye edilen anahtar teslim fiyatında 7 bin 500 liraya varan avantajlar sunuluyor. Yine kampanyada Fiesta 557 lira, Focus ise 618 liradan başlayan taksitlerle kullanıcılara sunuluyor. Toyota, segmentindeki 1.6 otomobillerin fiyat seviyesinde sunulan Yeni Avensis 1,8 Otomatik versiyonun ÖTV farkını üstleniyor. Yeni güçlü motoruyla yüzde 60 ÖTV sınıfında değerlendirilen aracın vergi yükünü üstlenen Toyota, bunun yanında Avensis 1.8'i tercih edenlere Turkcell'in çoklu internet ürünü MultiVINN'ı hediye ediyor. Bu sayede araç içindekilerin internete kablosuz bağlanarak otomobilde internet keyfini yaşayabilmelerini sağlıyor. Opel, Corsa, Astra, Meriva ve Insignia modellerinde 15 bin lirayı bulan ağustos ayına özel fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında, Yeni Corsa Enjoy 1.4i Twinport 5 bin lira indirimle 32 bin 761 liraya satılırken, Astra Sedan Enjoy Plus 1.3 CDTi modeli de 7 bin liralık indirimle 44 bin 784 liradan başlayan fiyatlarla otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Yeni Meriva'nın 1.7 litre 100 hp gücündeki dizel versiyonu ise 15 bin liralık indirimle 47 bin 409 liradan satılıyor. Insignia Edition Elegance 2.0 130 hp dizel ise 14 bin 650 liralık indirimle 72 bin 997 liraya, 1.6 litre 180 beygir gücündeki Insignia ise 5 bin 100 liralık indirimle 60 bin 470 liraya alınabiliyor. -Nissan'dan yüzde sıfır faizli kredi- Chevrolet yeni Aveo, Hatchback ve Sedan iki farklı gövde tipi ve tamamen yenilenen iç ve dış tasarımı ile ağustos ayında 28 bin 780 liradan başlayan özel lansman fiyatıyla satışa sunuluyor. Markanın diğer modellerinden Cruze Sedan 33 bin 908 lira Yeni Cruze Hatchback 33 bin 158 liradan otomobil severlerle buluşuyor. Nissan, Micra ve düz vites Juke için yüzde 0 faiz imkanı ile kredi kullanma fırsatı sunarken, dizel Juke alacaklar için de KDV'nin yarısını ödüyor. Kampanya kapsamında düz vites Juke için 10 bin liralık kredi kullananlara 12 ay boyunca yüzde 0 faiz imkânı sunulurken Juke dizel versiyonlarında ise Ağustos ayı boyunca KDV’nin yarısı Nissan tarafından ödeniyor. Ağustos ayı içerisinde Micra için 14 bin liralık kredi kullananlara 14 ay boyunca yüzde 0 faiz imkanını sunuluyor. Volvo OtoFinans'ın ağustos ayı kampanyasında, Volvo S60 ve V60 modelleri için geçerli olmak üzere 30 bin lira, 12 ay, yüzde 0 faiz ya da 40 bin lira için 24 ay yüzde 0,49 faiz oranları sunuyor. Volvo S40 ve V50 modellerinde ise 20 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da Ocak 2012 kadar erteleme kampanyası devam ediyor. Ayrıca bütün Volvo OtoFinans kredilerinde dosya masrafı ve komisyon alınmıyor. Ağustos ayında tüm modelleri için fiyatlarında zam yapmama kararı alan Subaru, böylece fiyatlarını bir önceki ayla bir tutarak tüketiciye daha fazla avantaj sunuyor. Buna göre Ağustos ayında Subaru Legacy Sedan 74 bin 765 liradan başlayan fiyatlarla, Legacy SW 77 bin 151 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Subaru Forester'a da 78 bin 604 liradan başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Doğuş Otomotiv-Volkswagen Binek Araç, uygulamaya aldığı satış kampanyasında avroyu 2,18 lira olarak sabitledi. 2011 model Polo ve Golf modellerinde de avantajlı fiyat seçeneklerinin sunulduğu kampanyada ayrıca Touareg'de geçerli özel 4 bin avroluk ''Konfor Paketi'' uygulaması da devam ediyor. Kampanya kapsamında Volkswagen 2011 model Polo'nun manuel şanzımanlı dizel versiyonları olan Polo 1.2 litre TDI 75 beygir 35 bin 800 liradan, Polo 1.6 lt TDI 90 beygir ise 38 bin 700 liradan başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatla alınabiliyor. Kampanyada, 2011 model benzinli Golf'ler de 38 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Skoda, Roomster ve Yeti için 12 ay süreyle 15 bin liraya kadar kredi kullananlara faiz ödetmiyor. Roomster sahibi olmak isteyenler 14 bin 300 lira peşin ve 15 bin lira kredi kullandıkları taktirde yüzde 0 faiz oranından yararlanabiliyor. Skoda'nin alternatifli kampanyaları arasında günlük 9 lira taksitle Roomster, 12 lira taksitle Yeti sahibi olma imkanı da tanınıyor. 29 bin 300 lira başlangıç fiyatına sahip Roomster ve 41 bin 900 liradan başlayan Yeti VDF Kredisiyle kolayca alınabiliyor.