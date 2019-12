Otomotivde üretim yüzde 59 geriledi

OSD verilerine göre otomotiv üretimi, mart ayında yüzde 53 daraldı. İlk çeyrekte yüzde 59 düşüş gösterdi.



Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) internet sitesinde yayınlanan rapora göre, Mart ayında otomotiv üretimi yüzde 53 düşüşle 124 bin 560'dan 58 bin 892 adete geldi. Aynı dönemde otomobil üretimi ise yüzde 43 düşüşle 64 bin 973'den 37 bin 125'e indi.



İlk çeyrekte ise otomotiv üretiminde yüzde 59 düşüş yaşandı. Böylece geçen yılın aynı döneminde 350 bin 902 olan otomotiv üretimi, geçen yıl 142 bin 567'ye indi.



Anılan dönemde otomobil üretimi ise yüzde 51 düşüşle 187 bin 348 adetten 91 bin 155 adete geldi.



Binek ve hafif ticari araç yüzde 2.7 arttı



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarında mart ayı binek ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,73 oranında artarak, 55 bin 111 adet olarak gerçekleşti.



Yılın ilk çeyreğinde binek ve hafif ticari araç toplam pazarı ise 2008'in ilk çeyreğine göre yüzde 19,9 oranında azalarak 96 bin 459 adede geriledi.



Yılın ilk çeyreğinde otomobil pazarının yüzde 82'ini, vergi oranları düşük olan A, B ve C sınıflarında yer alan araçlar oluşturdu.



Otomobil satışı ilk çeyrekte yüzde 7.6 düştü



Üç aylık dönemde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,63 azalarak, 68 bin 287 adede, hafif ticari araç satışları da aynı dönem için geçen yıla oranla yüzde 39,41 düşüşle 28 bin 172 adede indi.



Bu dönemde binek araç satış verileri ürün sınıflarına göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa 29 bin 378 adet ve yüzde 43 pay ile B sınıfı ulaştı. Bu sınıfı 26 bin 213 adet ve yüzde 38 pay ile C sınıfı izledi. D sınıfını ise toplam satışlardan yüzde 14 pay alarak B ve C sınıflarının ardından üçüncü sırada yer aldı.



İlk çeyrekte otomobil pazarında yalnızca A ve D sınıfı araçlarda artış görülürken, mart ayında binek pazarında görülen artışa rağmen B, C, E ve F sınıfı araçlarda kümülatifteki daralma devam etti. En yüksek daralma ise yüzde 39 ile E (lüks) sınıf araçlarda görüldü. Bu sınıfı yüzde 23 ile F (üst lüks) araçlar takip etti.



ODD verilerine göre yılın ilk çeyreğinde dizel binek araç satışları, geçen yıla oranla yüzde 23 oranında düşüş gösterdi. 3 aylık toplam binek araç satışının yüzde 44'ünü atışının dizel araçlar oluşturdu. Tüm ürün sınıfları içindeki dizel araç satışlarının payı yüzde 52'den yüzde 44'e düştü.