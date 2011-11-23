-Otomotivde üretim ekim ayında geriledi İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre ekim ayında toplam taşıt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında gerileyerek 103 bin 543 adede düştü. OSD, otomotiv sanayinin ocak-ekim dönemi sonuçlarını açıkladı. OSD verilerine göre, yılın 10 aylık döneminde taşıt aracı üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 987 bin 293 adede çıktı. Aynı dönem otomobil üretimi de yüzde 7 artarak 536 bin 909 adede yükseldi. Ekim ayında ise toplam üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 gerileyerek 103 bin 543 adede düşerken, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 4 artışla 60 bin 172 adede çıktı. Bu yıl ocak-ekim döneminde üretim büyük kamyonda yüzde 84, midibüste yüzde 39, otobüste yüzde 36, küçük kamyonda yüzde 32, minibüste yüzde 29 ve kamyonette yüzde 11 oranında arttı. Bu dönemde, traktör üretimi ise yüzde 53 oranında artarak 38 bin adet oldu.