-Otomotivde üretim artışı İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Otomotiv sanayi sektörü geçen yıl toplam üretimini 2010 yılına göre yüzde 9 oranında artırarak 1 milyon 189 bin adede çıkardı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), sektörün 2011 yılına ait verilerini açıkladı. Geçen yıl toplam otomotiv pazarı, 2010 yılına göre yüzde 15 oranında artarak 911 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aralık ayında ise toplam pazar 2010 yılının aynı ayına göre 13 azalarak 134 bin adet düzeyine geriledi. 2011 yılında otomobil pazarındaki artış yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti ve pazar 594 bin adede yükseldi. Diğer taraftan, 2011 Aralık ayı otomobil satışları 2010 yılı aynı ayına göre yüzde 11 oranında azaldı ve 89 bin adede düştü. Geçen yıl hafif ticari araç pazarı 2010 yılına göre yüzde 8 oranında artarak 271 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yıla göre hafif ticari araç pazarı yüzde 20 oranında azaldı ve 39 bin adet düzeyine geriledi. 2011 yılında kamyon pazarı yüzde 44 oranında artarak 41 bin adede, otobüs pazarı ise yüzde 66 oranında artışla 2 bin 532 adede çıktı. Aynı dönemde ağır ticari araç pazarı ise yüzde 44 oranında artışla 46 bin adet düzeyine yükseldi. Geçen yıl ithal otomobil satışları yüzde 17 artış göstererek 414 bin 31 adede yükselirken, ithalatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu oran 2009 yılında yüzde 66, 2010 yılında yüzde 69 olarak olmuştu. OSD verilerine göre otomotiv sanayinin toplam taşıt üretimi 2010 yılına göre yüzde 9 oranında artarak 1 milyon 189 bin adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 6 artışla 640 bin adede çıktı. Aralık ayında toplam üretim yüzde 7 azalışla 104 bin 453 adede, otomobil üretimi de yüzde 10 düşüşle 51 bin 66 adede geriledi. 2011 yılı ocak-aralık döneminde üretim büyük kamyonda yüzde 60, küçük kamyonda 39, midibüste ve minibüste 32, otobüste yüzde 31 ve kamyonette yüzde 8 oranında arttı. Bu dönemde, traktör üretimi ise yüzde 50 oranında artarak 46 bin adet oldu. -İhracat- 2011 yılı ocak-aralık döneminde toplam otomotiv sanayi ihracatı yüzde 5, otomobil ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Geçen yıl toplam ihracat 791 bin adet, otomobil ihracatı ise 443 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 artış ile 348 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise yüzde 10 oranında arttı ve 10 bin 146 adet düzeyine yükseldi. Aralık ayında toplam ihracat 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 5 oranında düşerek 67 bin 195 adede, otomobil ihracatı ise yüzde 10 oranında gerileyerek 35 bin 777 adede indi.