Otomotivde tüm zamanların rekoru!

Otomotiv satışları, seçim gerginliğine rağmen yılbaşından bu yana beklentilerin üzerinde seyretti. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57.11 artarak 264 bin 850 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle tüm zamanların rekoru kırıldı, satışların bu denli artmasının gerekçesi olarak ise tüketicinin dolar tasarruflarını yüksek seviyede bozdurup otomobile yatırması gösteriliyor.

2014 yılı dört aylık dönemde 168 bin 577 adet toplam pazar gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek satış performansının sergilendiği 2011 yılının ilk 4 ayında ise 259 bin araç satılmıştı. Bu performansın aynı şekilde devam etmesi halinde toplam pazarın 1 milyona ulaşacağı düşünülüyor.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; otomobil satışları, 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.26 artarak 197 bin 202 adete yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 132 bin 116 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 85.54 oranında artarak 67 bin 648 adete ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 36 bin 461 adet satış yaşanmıştı. 2015 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 91 bin 602 adete ulaştı. 53 bin 305 adet olan 2014 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 71.85 oranında arttı. 2015 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64.16 artarak 70.211 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı 2014 yılının Nisan ayına göre yüzde 103.03 artarak 21.391 adet seviyesine ulaştı.

Böyle devam ederse satışlar 1 milyona ulaşabilir



Nisan performansı sonrası ODD, 2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı tahminini 900-950 bin adet aralığına yükseltirken, sektör temsilcileri, aynı performansın yılın ikinci yarısında devam etmesi halinde satışların 1 milyon adedi aşabileceğine inanıyor.

Neden otomobil satışları bu kadar arttı?

Seçimler sonrası ortaya çıkacak siyasi senaryolar, döviz kurundaki yükselişin sürmesi halinde araçlara gelebilecek zamlar ve tüketicilerin alım kararlarının öne çekmesi, satışların artmasına gerekçe olarak gösterilebilir. Ama asıl gerekçe, tüketicilerin dolar tasarruflarını yastık altından çıkartıp yüksek seviyedeyken bozdurması. Yani dolar 2.75’ler seviyesindeyken bozduran tüketiciler tasarruflarını otomobile kaydırmış gözüküyor. Çünkü özellikle nisan ayında kredili alımlarda bir yükseliş yok.



4 aylık satışlarda yeni rekor geldi

Yıl Adet

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2015 264.850

2014 226.179

2013 168.577

2012 198.702

2011 259.653

2010 157.982

2009 149.099

Yıl Nisan satış

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2015 91.601

2014 53.305

2013 73.575

2012 62.949

2011 77.695

2010 54.946

2009 52.640

En çok otomobil ve hafif ticari satanlar

Marka Adet

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Volkswagen 41.404

Renault 30.153

Ford 32.683

Fiat 30.418

Hyundai 14.837

Toyota 14.256

Opel 11.908

Dacia 11.668

Peugeot 9.675

Citroen 9.368

En çok otomobil satanlar

Marka Adet

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Volkswagen 31.631

Renault 26.845

Hyundai 14.272

Fiat 13.695

Toyota 13.676

Ford 12.944

Opel 11.908

Dacia 9.838

BMW 7.841

Peugeot 6.630