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Ekonomi

Otomotivde tüm zamanların rekoru!

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57.11 arttı

06 Mayıs 2015 16:44

Otomotiv satışları, seçim gerginliğine rağmen yılbaşından bu yana beklentilerin üzerinde seyretti. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57.11 artarak 264 bin 850 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle tüm zamanların rekoru kırıldı, satışların bu denli artmasının gerekçesi olarak ise tüketicinin dolar tasarruflarını yüksek seviyede bozdurup otomobile yatırması gösteriliyor.

2014 yılı dört aylık dönemde 168 bin 577 adet toplam pazar gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek satış performansının sergilendiği 2011 yılının ilk 4 ayında ise 259 bin araç satılmıştı. Bu performansın aynı şekilde devam etmesi halinde toplam pazarın 1 milyona ulaşacağı düşünülüyor. 

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; otomobil satışları, 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.26 artarak 197 bin 202 adete yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 132 bin 116 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 85.54 oranında artarak 67 bin 648 adete ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 36 bin 461 adet satış yaşanmıştı. 2015 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 91 bin 602 adete ulaştı. 53 bin 305 adet olan 2014 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 71.85 oranında arttı. 2015 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64.16 artarak 70.211 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı 2014 yılının Nisan ayına göre yüzde 103.03 artarak 21.391 adet seviyesine ulaştı.

 

Böyle devam ederse satışlar 1 milyona ulaşabilir 

 


Nisan performansı sonrası ODD, 2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı tahminini 900-950 bin adet aralığına yükseltirken, sektör temsilcileri, aynı performansın yılın ikinci yarısında devam etmesi halinde satışların 1 milyon adedi aşabileceğine inanıyor.

 

Neden otomobil satışları bu kadar arttı? 

 

Seçimler sonrası ortaya çıkacak siyasi senaryolar, döviz kurundaki yükselişin sürmesi halinde araçlara gelebilecek zamlar ve tüketicilerin alım kararlarının öne çekmesi, satışların artmasına gerekçe olarak gösterilebilir. Ama asıl gerekçe, tüketicilerin dolar tasarruflarını yastık altından çıkartıp yüksek seviyedeyken bozdurması. Yani dolar 2.75’ler seviyesindeyken bozduran tüketiciler tasarruflarını otomobile kaydırmış gözüküyor. Çünkü özellikle nisan ayında kredili alımlarda bir yükseliş yok. 


4 aylık satışlarda yeni rekor geldi

Yıl          Adet
---------------------
2015          264.850
2014      226.179
2013      168.577
2012      198.702
2011          259.653 
2010      157.982
2009      149.099

Yıl          Nisan satış

---------------------

2015          91.601
2014      53.305
2013      73.575
2012      62.949
2011      77.695   
2010      54.946
2009      52.640

 

En çok otomobil ve hafif ticari satanlar

Marka     Adet
----------------------------------
Volkswagen        41.404
Renault 30.153
Ford       32.683
Fiat         30.418
Hyundai               14.837
Toyota   14.256
Opel       11.908
Dacia     11.668
Peugeot 9.675
Citroen  9.368

En çok otomobil satanlar

Marka     Adet
---------------------------------
Volkswagen        31.631
Renault 26.845
Hyundai               14.272
Fiat         13.695
Toyota   13.676
Ford       12.944
Opel       11.908
Dacia     9.838
BMW     7.841
Peugeot 6.630

 

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