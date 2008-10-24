Otomotivde ÖTV indirimi

Hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ÖTV oranlarında indirime gidilmesi düşünülüyor. Hükümetin destek anlamında ilk yapmayı düşündüğü uygulamanın ise üretim yapan otomotiv şirketlerinin Eximbank yolu ile borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, otomotiv sektöründe daha önce uygulanan hurda araç indiriminin kötü amaçlı olarak kullanılabildiğini, araçların yenilenmesi durumunda büyük oranda ithal otomobillerin satıldığını kaydederek, “Burada amaç, araç piyasasının canlanması mı yoksa Türkiye’deki otomobil üreticisinin desteklenmesi mi olmalı... Çünkü piyasanın yaklaşık üçte ikisi ithallerden oluşuyor. Piyasa doğrudan teşvik edilince öncelikli olarak ithallere destek verilmiş oluyor. Burada Türkiye’de üretim yapanlara yönelik bir adım atılması gündemde” dedi.



Türkiye’de üretim yapan otomotiv şirketleri arasında Oyak ve Renault ortaklığı Oyak Renault, Ford ve Koç ortaklığı olan Ford Otosan, Koç ve Fiat ortaklığı Tofaş, Toyota, Hyundai ve Honda bulunuyor.



Unakıtan dünkü açıklamasında, otomotiv sektörüne yönelik bir teşvik çalışmasının gündemlerinde olduğunu, otomobillerin yüzde 75’inin yurtdışından getirildiğini, bu durumun Türkiye’nin ithalatını ve döviz ihtiyacını artırdığını ifade etmiş, “Yerli arabalarla bunu karşılayacak şekilde bir formül getirirlerse ona da sıcak bakarız. Bu konuda bir çalışmamız var” demişti.

