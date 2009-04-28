Otomotivde ikinci indirim dalgası

ÖTV indirimi araç stoklarını eritmek için yeterli olmayınca kampanyalar hız kazandı.



Pazarı canlandırmak amacıyla yürürlüğe giren ÖTV indirimi, ticari araçta beklenen hareketi getirmedi. Hafif ticarilerdeki artış otomobile göre sınırlı oldu. Otomobil satışları Mart ayında şubata göre yüzde 180 artırarak 40 bin adede çıktı. Hafif ticari araç satışları da ÖTV indiriminin dopingiyle yüzde 100 artarak 14 bin 489 adete yükseldi. Bu yüzden hafif ticari araç markaları, Nisan ayında satışlarını artırmak için özel kampanyalar düzenledi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre işte Nisan'a özel kampanyalardan bazıları:



Ford ticarilerin fiyatları sabitlendi



FORD: ÖTV, KDV, Faiz Sıfır kampanyası sürüyor. Üstelik, ön ödeme karşılığında mayıs sonuna dek sabit fiyat garantisi veriliyor. İstediği renk ve model aracı bulamayan müşterileri için de özel bir program açıkladı. Program dahilinde müşteriler, yukarıdaki kampanya ile mayıs sonuna kadar gelen tüm araçları ön ödeme ile sabit fiyat ile alabiliyor. Ford Otosan bununla birlikte 10 bin TL için 10 ay vadede yüzde 0 Ford Finans kredisi sağlıyor.



Mahindra'da sınırsız garanti



MAHINDRA: Türkiye distribütörlüğünü İlçe Otomotiv'in yaptığı Hintli Mahindra'lar 32 bin TL'den başlayan ÖTV indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Mahindra ticari araçlar iki yıl sınırsız kilometre garantisi ile satılıyor.



Citroen ticarilerde 5 bin TL'ye varan indirim var



CITROEN: ÖTV indiriminin yanı sıra Nemo'da versiyonlara göre bin 900 TL ile 2 bin 800 TL arasında değişen indirim uyguluyor. Kampanyada; Berlingo bin-bin 500 TL, Jumper 5 bin TL'ye varan indirimle satışa sunuluyor.



Renault'lar üç ay ödemesiz



RENAULT: Kampanyada, Yeni Kangoo Express ve Multix'de 10 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz, Master ve Trafic modellerinde ise 15 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. Ayrıca iki farklı ödeme şekli sunuluyor. Müşteriler Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan yaz aylarında hiç ödeme yapmıyorlar. Diğer ödeme şekli ise, 48 aylık kredi süresi boyunca tüm yaz aylarında 500 TL olan düşük taksitten oluşuyor.



Isuzu D-Max'e 0 faizli kampanya



ISUZU: Anadolu Isuzu'nun kampanyası nisan sonuna kadar uzatıldı. Kampanyada; ticari araç kullanıcıları Isuzu marka kamyon, kamyonet ve pikapları 15 bin TL'ye 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle satın alabiliyor. Isuzu'nun pick-up modeli D-Max'ler hem iş hem de günlük kullanıma uygunluğuyla dikkat çekiyor. 3 tona varan çekme gücü olan D-Max, 4x4 ve 4x2 model seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuluyor.



Mitsubishi L200 3 bin TL daha ucuz



MITSUBISHI: Temsa Global tarafından satışı gerçekleşen Mitsubishi L200 modeli 3 bin TL'ye varan indirimlerle sunuluyor. Nisan ayı için düzenlenen özel kampanyada; Türkiye'de üretimi ve dağıtımı Temsa Global tarafından yapılan Mitsubishi Fuso Canter bin 250 TL'ye varan indirimlerle satılıyor.



VW'de indirim yüzde 8



VOLKSWAGEN: Kampanya kapsamında Volkswagen Transporter ve Caddy sahibi olmak isteyenlere düşük ÖTV oranlarının yanısıra indirim avantajı ve kredili alımlarda 60 aya varan vadelerle uygun kredi koşulları sunuluyor. Volkswagen Transporter yüzde 8'e varan indirim oranı ile 34 bin 950 TL'den, Caddy'e ise yüzde 4 indirimle 34 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.



Fiat ticariler 0 faiz fırsatıyla satılıyor



FIAT: ÖTV indirimine ek olarak Tüm Fiat Ticari Araçlar model yelpazesinde nisan ayına özel yüzde 10 indirim avantajı sunuluyor. Ayrıca Koç Fiat Kredi aracılığıyla 12 bin TL için yüzde 0 faizle 12 ay vade kredi imkânı da sağlanıyor. Fiat Ticari Araçlar yelpazesinde yer alan Fiat Fiorino modelleri 17 bin 750 TL; Fiat Doblo modelleri 18 bin 750 TL; Fiat Scudo modelleri 29 bin 460 TL; Fiat Ducato modelleri ise 31 bin 730 TL'den başlayan kampanyalı satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

