-OTOMOTİVDE İKİ BİLEŞENLİ VERGİLEME ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Maliye Bakanlığı, otomotivde hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), hem de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yeni satılan araçların ruhsatına gram/kilometre şeklinde emisyon salınımı yazılması zorunluluğunu getirmesinin ardından, emisyon salınımı motorlu araçların vergilendirilmesinde de ana unsurlardan biri haline getiriliyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe yeni vergileme rejimine yönelik teknik bir çalışma yapıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya uygulamalarının da irdelenerek, rapor haline getirildiği bu çalışmada, motor silindir hacmine dayalı mevcut ÖTV ve MTV sisteminin yerini iki bileşenli vergilemeye bırakması üzerinde duruluyor. Ekonomi Koordinasyon Kuruluna da sunum yapılan teknik çalışmaya göre, motor silindir hacmi yeni dönemin vergi sisteminde de var olacak. Ancak, yeni sistemde motor silindir hacminin yanına ''emisyon salınımı'' da gelecek. Bu çerçevede gerek Özel Tüketim Vergisinde, gerekse Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeni vergi sisteminin temelini ''motor silindir hacmi + emisyon salınımı'' oluşturacak. -EMİSYON SALINIMINA FARKLI ORANLAR- Yeni sistemin uygulanmasına dönük çeşitli alternatifler üzerinde durulurken, genel kabul gören görüşe göre, Özel Tüketim Vergisinde yine motor silindir hacmine, elektrikli araçlarda da motor gücüne dayalı gruplar bulunacak. Bugünkü değerlere göre gruplamaya gidilirse, otomobiller motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü geçmeyenler, motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü geçen, fakat 2.000 cm3'ü geçmeyenler ve motor silindir hacmi 2.000 cm3'ü geçenler şeklinde yine 3 ayrı kategoride sınıflandırılacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi de, motor silindir hacmi ve emisyon salınımına göre belirlenecek. MTV'de bu iki unsurun yanına yaş sınıflamasının girip girmeyeceği ise çalışmalar sonucunda netleşecek.