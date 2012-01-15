-Otomotivde hedef 22 milyar dolar İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Celal Kaya, otomotiv endüstrisinin 2012 yılında bir milyon 200 bin adet araç üretimi ve 22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceği öngörüsünde bulundu. TAYSAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Celal Kaya üyelerle bir araya gelerek 2011 yılının değerlendirmesi ve 2012 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı. Kaya, 2011 yılının başında koydukları hedeflerin yüzde 99'unu doğru tahmin ettiklerini, bu dönemde bir milyon 260 bin adet araç üretildiğini, 20.3 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, adetsel olarak da 801 bin 112 adet aracın dış satışının gerçekleştiğini kaydetti. Bu seneden de umutlu olduklarını ve üyelerden stratejilerini buna göre kurgulamalarını isteyen Kaya, bu yıl bir milyon 200 bin adet araç üretimi ve 22 milyar dolarlık ihracat beklediklerini vurguladı. Kaya, ihracattaki başarılarının her geçen dönem arttığını hatırlatarak, toplam otomotiv endüstrisinin ihracatının yüzde 44'ünün yan sanayi tarafından yapıldığını belirtti. Hedeflerinin önümüzdeki dönemlerde bu payı yüzde 50 seviyesine çıkarmak olduğunu aktaran Kaya, iç pazardaki rekor satış rakamı olan 910 bin adetlik satışın 545 bininin ithal araçlardan olduğunu hatırlatarak, ''Umarım ithal araçta önümüzdeki dönemlerde başka artış olmaz'' temennisinde bulundu.