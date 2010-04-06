Otomotivde dev işbirliği

T24- Dünyanın önde gelen otomotiv devleri Fransız Renault ile Alman Daimler gruplarının, yatırım ve imalat maliyetlerini düşürmek amacıyla rekabet dengelerini etkileyebilecek işbirliğine karar verildiği belirtildi.

Deutche Welle’nin haberine göre, Fransa Sanayi bakanı Christian Estrosi tarafından üstü kapalı olarak doğrulanan yeni ittifak Renault-Nissan ve Daimler yöneticileri tarafından yarın Brüksel’de düzenlenecek basın toplantısıyla resmen duyurulacak. İttifak kapsamında, iki grup karşılıklı olarak diğerinin yüzde 3 hissesini satın alacak. Ancak iki grup arasındaki gerçek ittifak bu sembolik sermaye değişiminin ötesinde olduğu belirtildi. İki grubun, dünyadaki tüm oto imalatçıları gibi teknolojik maliyetleri paylaşmayı, çevreyi korumaya yönelik yeni ve katı kurallarla artan imalat maliyetlerini azaltmayı ve ortak AR-GE yatırımlarını birlikte yapmayı hedeflediği belirtildi.

Mercedes ile Smart’ın imalatçısı olan Daimler’in, Renault ile ittifaktan küçük “gam araç” segmentinde yeniden doğuş aradığı belirtildi. Sektör uzmanları Daimler’in, yılda yaklaşık 100 bin araçlık üretim hacimli Smart ile bugüne kadar “hiç para kazanamadığını” bildirdi. Bernstein Research araştırma kuruluşu, Daimler’in küçük otomobil segmentinde 1997 yılından bu yana 7 milyar Euro kaybettiğini bildirdi. Daimler’in “Mercedes Classe A” ve “Classe B” modelleriyle umduğunu bulamadığı savunuldu.

Stuttgart merkezli Alman grubunun küçük araç segmentinde dünya liderlerinden olan Renault’nun deneyiminden faydalanmak istediği, Renault ile gerçekleşecek ittifakın Daimler’e yılda 600 milyon Euro tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Ekonomik kriz ve durgunluktan etkilenen Renault’un özellikle ‘Twingo’ ve ‘Clio’ modelleri sayesinde krizi enaz düzeyde zararla atlatmaya çalıştığı, şirketin “yumuşak karnı” olarak nitelendirilen üst gam otomobillerin motorları konusunda ün yapmış Daimler’in deneyimden faydalanmak istediği belirtildi.

Renault ile Daimler arasında görünen ittifakın bir de Japon ayağı bulunduğu hatırlatıldı. Renault ile Nissan’ın benzer bir ittifakı 11 yıl önce kurduğu o tarihte Renault’un Nissan’ın yüzde 44,3’ünü, Nissan’ın da Renault’nun yüzde 15’ini satın aldığı vurgulandı. Yarın açıklanması beklenen Renault ile Daimler arasındaki işbirliğinin otomatik olarak Nissan’ı da kapsayacağı bildirildi. Nissan’ın bu işbirliği kapsamında Daimler’den benzinli ve dizel araçlar için motor satın alması, karşılığında da Daimler’e elektrikli araç ve akü tedarik etmesi bekleniyor. İşbirliği çerçevesinde Nissan ile Daimler arasında çapraz hisse alıp satımı olup olmayacağının henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Dünya otomotiv sektörünün iki önemli aktörü arasındaki ittifak henüz resmen açıklanmamış olsa da, haberin bu sabah duyulmasının ardından Renault hisse değerleri Paris borsasında yüzde 2,98 oranında artış gösterdi. Fransız basını Fransa’da devletin büyük ortağı olduğu Renault’nun Daimler ile işbirliğini bir evlilikten ziyade “sağlam bir nişanlılık” olarak yorumlanırken bu ittifak Fiat’ın, Chysler ile yürüttüğü müzakereleri andırdığına dikkat çekildi.