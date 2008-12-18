Otomotivde daralma sürüyor

Toplam otomotiv üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 düşüşle 59 bin 82 adede geriledi. Otomotiv pazarı da yüzde 58 daralarak 28 bin 130 adet oldu.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, toplam ve otomobil pazarında Haziran ayından beri devam eden gerileme Kasım’da hızlandı. Kasım ayında toplam pazar yüzde 58, otomobil pazarı yüzde 56.6 oranında azaldı. Kasım ayında 28 bin 130 adet araç satıldı.

Kasım ayında toplam pazarın yüzde 58 gibi önemli bir oranda daralmasına bağlı olarak 11 aylık dönemde düşüş toplam pazarda yüzde 8.7 düzeyinde bulunuyor.



Kasım ayında yüzde 56.6 oranında daralan otomobil pazarı, 11 aylık dönemde de yüzde 5.3 oranında azaldı.



İhracat yüzde 41.7 azaldı



İhracatın yüzde 90’ının gerçekleştiği Avrupa pazarındaki daralmanın sonucu olarak Ağustos ayında başlayan sipariş iptalleriyle azalan ihracat, Kasım ayında da düşüşünü sürdürdü. Toplam ihracat yüzde 41.7 otomobil ihracatı ise yüzde 44.4 oranında azaldı. Önümüzdeki aylarda da bu düşüşün artarak devam etmesi bekleniyor.



Üretimde yüzde 50’lik düşüş



11 aylık dönemde üretimin arttığı görülse de, Ağustos ayında başlayan düşüş etkisini artırarak devam ettirdi. Üretimin yüzde 80 dolayında ihraç edilmesi nedeniyle iç pazardaki talep azalmasına ek olarak ihracatta da keskinleşmeye başlayan daralma, Kasım ayında toplam araç üretiminin yüzde 50, otomobil üretiminin ise yüzde 53.8 oranında azalmasına neden oldu.



Geçen yıl Kasım ayında 118 bin 207 adet olan toplam araç üretimi, bu yıl aynı ayda 59 bin 82 adete geriledi. Ocak-Kasım döneminde toplam üretim ise yüzde 11.2’lik artışla 1 milyon 108 bin 630 adede çıktı.



Ocak-Kasım döneminde üretim, küçük kamyonda yüzde 30, midibüste yüzde 26, kamyonette yüzde 24, minibüste yüzde 5, otobüste 10 ve büyük kamyonda yüzde 4 arttı. Traktör üretimi ise yüzde 23 azalarak 24 bin adet oldu.

