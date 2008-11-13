Otomotivde bir kepenk kapama haberi de Macaristan’dan geldi

Küresel mali krizin en fazla etkisini gösterdiği ülkelerin başında gelen Macaristan'da otomotiv sanayi her geçen gün daha kötüye gidiyor.



Bu hafta başı Macaristan'ın Györ şehrinde faaliyet gösteren Audi fabrikası bir aylık kepenk kapayacağını açıklamış ve 5900 çalışanını ücretsiz zorunlu tatile göndermişti.



Bugün ise Macaristan'ın Törökszentmiklos şehrinde araba yedek parçaları üreten bir fabrika küresel mali kriz nedeni ile fabrikalarını geçici olarak 1 ay boyunca kapatacaklarını, fabrikada çalışan 350 çalışanın ise 1 ay boyunca ücretsiz zorunlu tatil yapacaklarını açıkladı.

