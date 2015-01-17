Otomotivde Alman firmaları tam gaz



2014 yılı Türkiye otomotiv pazarı için zor bir yıl oldu. Otomobil ve hazır ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 10 daraldı. Bu daralmada Türkiye ekonomisinin büyüme performansındaki durgunluğun önemli payı var. Bununla birlikte döviz kurlarında yaşanan çıkış, özellikle ithal araçların perakende satışlarında önemli etkiler yarattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kredilere yönelik getirdiği kısıtlamalar da sektörün satışlarında düşüş ivmesini yaratan temel etkenlerden biri oldu. Makro ölçekte bu unsurlar pazarın daralmasında etkili olurken, sektör özelinde özel tüketim vergisi seviyelerinin yüksekliği ve yatırım açığı 2014’teki söz konusu seviyelerin oluşmasına neden oldu. 2014’te pazarın daralmasından tüm oyuncular gibi Alman otomobil markaları da etkilendi. Bu yıl içerisinde Türkiye’de satılan Alman otomobiller adet olarak geriledi. Fakat Alman otomobillerinin pazar payı gelişmeye devam etti.

Her 100 arabadan 29'u Alman

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre, 2013'te Türkiye’de satış yapan yedi Alman otomobil markasının otomobil ve hazır ticari araç segmentindeki toplam satış adeti 234 bin olmuştu. 2014’te bu rakam yüzde 4,75’lik gerileme ile 223 bin olarak gerçekleşti. Bununla birlikte 2014’te bu Alman markalarının pazar payında, otomotiv pazarındaki daralmaya rağmen artış görüldü. 2013 yılında Türkiye’de satılan her 100 arabadan 27’si Alman markasıyken, 2014 yılında Türkiye’de yollarda görülen her 100 arabadan 29’u Alman kökenli oldu. Pazarın yüzde 10 daraldığı dönemde Alman markalarının pazar payı yüzde 2 seviyesinde gelişme gösterdi. Pazar payındaki bu artışta Avrupa pazarındaki daralma dolayısıyla Alman markaların Türkiye gibi ülkelere daha çok yönelmesinin etkileri bulunuyor. Alman markalar, Türkiye'de pazarda daha güçlü yer almak için fiyat stratejilerini değiştirdiği için Türk tüketiciler bu yıl içerisinde bu markaları daha çok tercih etti.

Genel segmentte ve lüks araçta Alman lider

Türkiye’de 2014’te otomobil ve ticari araç segmentinde en çok satan marka bir Alman markası olan Volkswagen oldu. Şirket 2014 yılının tamamında bu segmentte 108 bin araç satışı gerçekleştirdi. 2013 yılında şirketin toplam satışı 112 bin olmuştu. Şirketin araç satışı adet olarak bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında gerilese de pazar payı gelişti ve Türkiye’nin en çok satılan markası oldu. 2013 yılında yüzde 13 olan pazar payı 1 puanlık artışla yüzde 14’e yükseldi. Bu şirketin şimdiye kadar Türkiye’deki en iyi pazar payı performansı anlamına geliyor. Genel segmentte Türkiye’de liderliği bir Alman markası alırken, lüks araç segmentinde de başka bir Alman markası olan BMW yılı lider kapadı. 2014 yılında şirket Türkiye’de 26 bin adetlik bir satış seviyesi yakaladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre 2014 yılı içerisinde Türkiye’de satışlarını en çok artıran Alman markası da yüzde 26’lık artış ile BMW oldu.