Otomotivde 56 bin kişi işsiz kaldı

Tofaş, Oyak Renault ve Bosch gibi önemli otomotiv fabrikalarının üretim yaptığı Bursa’da, 2008 yılında 56 bin 700 kişi işini kaybetti.



Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca, küresel ölçekte faaliyet gösteren, üretimlerinin yüzde 80’inden fazlasını ihraç eden otomotiv şirketlerine ev sahipliği yapan Bursa’da, geçen yıl yaşanan işten çıkarmaların endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.



Kanca, iç ve dış pazarlardaki daralmanın, doğrudan istihdama yansıdığına işaret ederek, 2008 yılında yaşanan işten çıkarmalara dikkati çekti.



Ocak 2008’de 6 bin 247 kişinin işten çıkarıldığını anımsatan Kanca, bu aydan itibaren Şubat’ta 3 bin 779, Mart’ta 2 bin 968, Nisan’da 2 bin 656, Mayıs’ta 3 bin 259, Haziran’da 3 bin 156, Temmuz’da 3 bin 329, Ağustos’ta 3 bin 567 ve Eylül’de 3 bin 376 kişinin iş akitlerinin feshedildiğini vurguladı.



Üç ayda 24 bin 363 kişi işsiz kaldı



Kanca, Ocak ayı dışındaki aylarda birbirine yakın sayıda işçi çıkışlarının meydana geldiğine dikkati çekerek, 2008’in son çeyreğinde ise işten çıkarmaların sayısında gözle görülür bir artışın olduğunu vurguladı.



Kanca, şunları kaydetti: “Tahminlerimizi aşan rakamlarla karşı karşıyayız. Krizin yıkıcı etkilerinin görüldüğü 2008’in özellikle son çeyreğinde istihdamdaki erime çarpıcı boyutlarda. Ekim’de 5 bin 683, Kasım’da 9 bin 283, Aralık’ta 9 bin 397 kişi işten çıkarıldı. Yani 3 ayda 24 bin 363 kişi işsiz kaldı. 2008 yılının tamamında ise işini kaybedenlerin sayısı 56 bin 700’ü buldu. Bir başka deyişle kentte, 2008’de her ay ortalama 4 bin 725 kişi işsizler ordusuna katıldı. Bu son derece düşündürücü ve kaygı verici bir tablodur.”



Küresel krizin yanı sıra Türkiye’nin ekonomik ve sosyal anlamda kırılgan yapısının sürdüğünü ifade eden Kanca, “2009’un 2008’den iyi olacağını söyleyemem” dedi.

