Otomotivciler tedbir paketinden umutlu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, ekonomide 4. tedbir paketinde yer alacak uygun süreli ve beklentilere cevap verecek oranda bir ÖTV indiriminin, sektöre moral kazandırıcı bir destek olmasının beklendiği değerlendirmesinde

bulundu.



ODD'den yapılan yazılı açıklamada, ÖTV indirimi olarak otomotive verilecek desteğin; kapsam, süre ve oran olarak netleşmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Uygun süreli ve beklentilere cevap verecek oranda bir ÖTV indiriminin sektöre moral kazandırıcı bir destek olması umulmaktadır. Mevcut stokların hareketlenmesini sağlayacak ve tüketicilerdeki tereddütleri giderecek mahiyette bir desteğin şart ve esaslarının açıklık kazanması, sektörün çok önemli bir beklentisidir. ODD olarak yapıcı her türlü yaklaşıma teşekkür ediyor ve konu hakkında uygulama esaslarına yönelik açıklamanın bir an önce yapılmasını diliyoruz."



Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Ömer Burhanoğlu da, yaptığı yazılı açıklamada, alınan tedbirlerin, iç pazarın hareketlenmesinde olumlu etkisi olacağını bildirdi. Burhanoğlu, açıklanan tedbir paketiyle ilgili şunları ifade etti:



"Yüzde 63'lük bir düşüş yaşanan otomotiv sanayinde, iç pazarın hareketlenmesi adına olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Elbette kesin bir çözüm sağlamayacaktır ancak, 3 aylık bir süreyle sınırlanmış da olsa sanayimiz için önemli bir adımdır. Beklentimiz, bu açıklamaların bir an evvel yürürlüğe geçmesidir. Hükümetimizden, üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için hem sanayimiz hem tüketiciler için kredilendirme kolaylığının da getirilmesini ve işçi çıkarmamak için direnen sanayide çalışanlar üzerindeki vergilerin de düzenlenmesini bekliyoruz."